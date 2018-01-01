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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 07 сер, 2019 23:40
Комрады, у нас тоже теперь такое строят - Сага. Но т.к. материалы +/- те же а земля и рабочая сила не на много дешевле - то и ценник выходит в районе 2К ЕВРО и выше. Вам не нра. Почему?
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airmax78
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Додано: Чет 08 сер, 2019 00:40
airmax78 написав:
Комрады, у нас тоже теперь такое строят - Сага. Но т.к. материалы +/- те же а земля и рабочая сила не на много дешевле - то и ценник выходит в районе 2К ЕВРО и выше. Вам не нра. Почему?
сколько не причитай о правильности цен - дорожая нет и не будет (возросшие ценники - не дорожай, а завышенные хотелки)
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jj1981ua
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Додано: Чет 08 сер, 2019 07:18
plugatyrev написав: Прохожий написав: thirdeye написав:
да, зыбыл уточнить, новосторои не по 20 квартир на этаже в труселя соседу, а то, что у нас легко можно было бы элиткой назвать (ну ладно, может бизнес-классом)
120кгрн за квартрат?
где такое в Киеве есть?
да навалом. перечислить всех поименно?!
Якщо можна, що зараз будується з цінником в 120 кгрн за квадрат
Всім процвітання!
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Додано: Чет 08 сер, 2019 07:20
airmax78 написав:Немного инфы близко к теме ветки: на днях был в ФК2. Ну что можно сказать: зачетно. Ухоженная территория. Очень симпатичные дома. Симпатичные МОПы. Очень неплохо сделаны МОПы на этажах - был приятно удивлен - где-то уровень ЦП. С кондерами все продумано. Корзины + трубы под дренаж в фасаде. Молодцы.
Теперь о плохом: потолки 2.7 в высоких секциях, 2.8 в низких. Видовых квартир очень мало. Лифты опускаются в паркинг только в низких секциях и то, не во всех. Во всех остальных - пешочком по лесенке.
За все это ценник от 50-53К за метр на типа видовые. От 43К на низких этажах. Машиноместа от 700К, кладовки... 50К за метр (совсем охренели). Обслуживание 22 грн./метр, паркинг - 700грн./машиноместо. Думай-те.
PS Зря этот комплекс назвали ФК2. ФК по сравнению с ним - гадюшник.
+1 реальна інформація це те що нам потрібно!
Всім процвітання!
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Додано: Чет 08 сер, 2019 07:40
Первый написав:
airmax78 написав:Немного инфы близко к теме ветки: на днях был в ФК2. Ну что можно сказать: зачетно. Ухоженная территория. Очень симпатичные дома. Симпатичные МОПы. Очень неплохо сделаны МОПы на этажах - был приятно удивлен - где-то уровень ЦП. С кондерами все продумано. Корзины + трубы под дренаж в фасаде. Молодцы.
Теперь о плохом: потолки 2.7 в высоких секциях, 2.8 в низких. Видовых квартир очень мало. Лифты опускаются в паркинг только в низких секциях и то, не во всех. Во всех остальных - пешочком по лесенке.
За все это ценник от 50-53К за метр на типа видовые. От 43К на низких этажах. Машиноместа от 700К, кладовки... 50К за метр (совсем охренели). Обслуживание 22 грн./метр, паркинг - 700грн./машиноместо. Думай-те.
PS Зря этот комплекс назвали ФК2. ФК по сравнению с ним - гадюшник.
+1 реальна інформація це те що нам потрібно!
Вот куда там может уйти/потратить 22 грн/м2???
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:18
Прохожий написав: Serg-ik написав:
[
Видите, человеку с деньгами слова человека "с нищебродскими 50-100 куе" кажутся нытьём
у вас 100куе уже под матрасом лежит?
про нищебродские 50-100
куе-это из вашей фразы, написанной на днях
если бы было 100 куе, это что-то меняло бы?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:28
Вот куда там может уйти/потратить 22 грн/м2???
Отправлено с моего SM-G975F через Tapatalk[/quote]
Им пох, они продавцы,а не жильцы указанных ябтамнежил(с)
Что-то давно не было про новый хит- циганскую подсветку(с)как на заправке ночью,если светится ночью,то надо брать за любые деньги
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:30
Serg-ik написав:
если бы было 100 куе, это что-то меняло бы?
Вероятно, вы бы наконец купии, не?
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Додано: Чет 08 сер, 2019 08:55
5396669 написав:
airmax78 написав:Обслуживание 22 грн./метр
Вот куда там может уйти/потратить 22 грн/м2???
Придумают. УК ставят ценник исходя из платежеспособности контингента, а не затрат )
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Додано: Чет 08 сер, 2019 09:13
Faceless написав: Serg-ik написав:
если бы было 100 куе, это что-то меняло бы?
Вероятно, вы бы наконец купии, не?
уже есть что-то хорошее за 100 куе?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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