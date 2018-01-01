airmax78 написав: Немного инфы близко к теме ветки: на днях был в ФК2. Ну что можно сказать: зачетно. Ухоженная территория. Очень симпатичные дома. Симпатичные МОПы. Очень неплохо сделаны МОПы на этажах - был приятно удивлен - где-то уровень ЦП. С кондерами все продумано. Корзины + трубы под дренаж в фасаде. Молодцы.

Теперь о плохом: потолки 2.7 в высоких секциях, 2.8 в низких. Видовых квартир очень мало. Лифты опускаются в паркинг только в низких секциях и то, не во всех. Во всех остальных - пешочком по лесенке.

За все это ценник от 50-53К за метр на типа видовые. От 43К на низких этажах. Машиноместа от 700К, кладовки... 50К за метр (совсем охренели). Обслуживание 22 грн./метр, паркинг - 700грн./машиноместо. Думай-те.

PS Зря этот комплекс назвали ФК2. ФК по сравнению с ним - гадюшник.