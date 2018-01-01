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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2019 09:52
Serg-ik написав: Faceless написав: Serg-ik написав:
если бы было 100 куе, это что-то меняло бы?
Вероятно, вы бы наконец купии, не?
уже есть что-то хорошее за 100 куе?
ничего на свете лучше нееету
чем бродить в аренд-шлачке по свеету
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:17
Serg-ik написав: Faceless написав: Serg-ik написав:
если бы было 100 куе, это что-то меняло бы?
Вероятно, вы бы наконец купии, не?
уже есть что-то хорошее за 100 куе?
Ну кто вас знает, что вы считаете хорошим. Предложений на бюджет в 100куе достаточно, если не сказать дохрена.
К тому времени, как вы решитесь, может оказаться, что вам и однушки хватит, дети уже разъедутся по учёбе
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:40
Serg-ik написав: Faceless написав: Serg-ik написав:
если бы было 100 куе, это что-то меняло бы?
Вероятно, вы бы наконец купии, не?
уже есть что-то хорошее за 100 куе?
Уже нет, к сожалению. По моим критериям уже и за 200К что-то приличное найти сложно. В 2017м - можно было купить +/- что угодно за исключением нескольких домов на Печерске.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:51
airmax78 написав: Serg-ik написав:
уже есть что-то хорошее за 100 куе?
Уже нет, к сожалению. По моим критериям уже и за 200К что-то приличное найти сложно. В 2017м - можно было купить +/- что угодно за исключением нескольких домов на Печерске.
т.е. те кто вас тролил в 2015-2016 оказались правы?
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UA
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Додано: Чет 08 сер, 2019 10:52
airmax78 написав: Serg-ik написав:
уже есть что-то хорошее за 100 куе?
Уже нет, к сожалению. По моим критериям уже и за 200К что-то приличное найти сложно. В 2017м - можно было купить +/- что угодно за исключением нескольких домов на Печерске.
Жадность порождает бедность
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Додано: Чет 08 сер, 2019 11:03
Похоже, что по мере углубления в предмет, у Макса возрастают запросы, потому так мало подходящих объектов.
Муки выбора.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 11:18
UA написав: airmax78 написав: Serg-ik написав:
уже есть что-то хорошее за 100 куе?
Уже нет, к сожалению. По моим критериям уже и за 200К что-то приличное найти сложно. В 2017м - можно было купить +/- что угодно за исключением нескольких домов на Печерске.
т.е. те кто вас тролил в 2015-2016 оказались правы?
Я так давно переобулся, что уже не помню. Но, наверное, да.
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airmax78
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Додано: Чет 08 сер, 2019 11:20
Кстати, подумал о том, что ФК2 - идеальный ЖК для Реуса. ИМХО гораздо лучше чем НЛ и стоит дешевле. Пока.
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airmax78
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