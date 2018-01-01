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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1440144114421443

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 09:52

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:
  Serg-ik написав:если бы было 100 куе, это что-то меняло бы?

Вероятно, вы бы наконец купии, не?

уже есть что-то хорошее за 100 куе?


ничего на свете лучше нееету
чем бродить в аренд-шлачке по свеету
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trololo
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Serg-ik написав:
  Faceless написав:
  Serg-ik написав:если бы было 100 куе, это что-то меняло бы?

Вероятно, вы бы наконец купии, не?

уже есть что-то хорошее за 100 куе?
Ну кто вас знает, что вы считаете хорошим. Предложений на бюджет в 100куе достаточно, если не сказать дохрена.
К тому времени, как вы решитесь, может оказаться, что вам и однушки хватит, дети уже разъедутся по учёбе :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:40

  Serg-ik написав:
  Faceless написав:
  Serg-ik написав:если бы было 100 куе, это что-то меняло бы?

Вероятно, вы бы наконец купии, не?

уже есть что-то хорошее за 100 куе?

Уже нет, к сожалению. По моим критериям уже и за 200К что-то приличное найти сложно. В 2017м - можно было купить +/- что угодно за исключением нескольких домов на Печерске.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:51

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:уже есть что-то хорошее за 100 куе?

Уже нет, к сожалению. По моим критериям уже и за 200К что-то приличное найти сложно. В 2017м - можно было купить +/- что угодно за исключением нескольких домов на Печерске.

т.е. те кто вас тролил в 2015-2016 оказались правы?
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  Serg-ik написав:уже есть что-то хорошее за 100 куе?

Уже нет, к сожалению. По моим критериям уже и за 200К что-то приличное найти сложно. В 2017м - можно было купить +/- что угодно за исключением нескольких домов на Печерске.
Жадность порождает бедность

Життя це біль:-)


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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Похоже, что по мере углубления в предмет, у Макса возрастают запросы, потому так мало подходящих объектов.
Муки выбора.
Oak
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:18

  UA написав:
  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:уже есть что-то хорошее за 100 куе?

Уже нет, к сожалению. По моим критериям уже и за 200К что-то приличное найти сложно. В 2017м - можно было купить +/- что угодно за исключением нескольких домов на Печерске.

т.е. те кто вас тролил в 2015-2016 оказались правы?

Я так давно переобулся, что уже не помню. Но, наверное, да.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 11:20

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Кстати, подумал о том, что ФК2 - идеальный ЖК для Реуса. ИМХО гораздо лучше чем НЛ и стоит дешевле. Пока.
airmax78
 
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