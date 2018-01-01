Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:если бы было 100 куе, это что-то меняло бы?
Вероятно, вы бы наконец купии, не?
уже есть что-то хорошее за 100 куе?
Ну кто вас знает, что вы считаете хорошим. Предложений на бюджет в 100куе достаточно, если не сказать дохрена. К тому времени, как вы решитесь, может оказаться, что вам и однушки хватит, дети уже разъедутся по учёбе
Ну что, господа лендлорды, готовьтесь снимать пенку
Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов анонсировал изменения системы налогообложения для сферы IT в Украине с целью обеспечения высоких темпов экономического роста. "Эта история шире, чем просто снять часть налогообложения с ИТ. Этим вопросом сейчас занимается офис президента, было несколько встреч с ИТ-бизнесом. История объединяет в себе и профобразование, и потенциально миграционный фактор - привлечение в свою страну программистов из других стран. О возвращении тех, кто уехал, речь не идет - сама индустрия признает, что поехали люди уровня Google. Это вопрос ВВП, валютной выручки, инноваций