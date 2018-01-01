RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1442144314441445>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:21

[/quote]
да навалом. перечислить всех поименно?! :twisted:[/quote]
Якщо можна, що зараз будується з цінником в 120 кгрн за квадрат[/quote]
а чом тілько будується? загальній рівень цін він десь по той бік реальності?!
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 165
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:21

  airmax78 написав:Уже нет, к сожалению. По моим критериям уже и за 200К что-то приличное найти сложно.

Ой и не говорите,тем более ЖЕКу откашляй по 20 грн за метр,это целых 1000 гривен на однушке,не опупели они в центре?
Так что ваш я выбор уважаю,винтажный съёмный бабушкин хрущик в дебрях лукьяновки,
это верный и мудрый и осознанный выбор :!:
Тем более за 200 кило денег(((

Курс опять к 25 полетел,думаю надо первым маркетологам и продажникам новостроев подсуетиться с акциями,кто сейчас на зелёной катлете плачет крокодиловыми слезами :? :?
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10616
З нами з: 30.12.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  somilitark написав:то сейчас на зелёной катлете плачет крокодиловыми слезами

доляр-кошмар
гривас-высший класс

надолго ли??? :-)
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 9443
З нами з: 10.06.11
Подякував: 169 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:26

  Serg-ik написав:
  somilitark написав:то сейчас на зелёной катлете плачет крокодиловыми слезами

доляр-кошмар
гривас-высший класс

надолго ли??? :-)

уже 4-ре года.
я в 15-м году ляпнул,что мол курс 30 увидим через 10 лет,наверное таки это правда...
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10616
З нами з: 30.12.09
Подякував: 304 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
3
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

plugatyrev написав:а чом тілько будується? загальній рівень цін він десь по той бік реальності?!


Обговорювали те що будується в празі і києві.
Ви сказали що в києві теж таке Є і зараз накидаєте. Накидайте плз, якщо Ваша ласка.

Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 14531
З нами з: 27.10.09
Подякував: 233 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:32

  zzzzzz написав:
В столице Италии теперь будут наказывать за вывешивание выстиранной одежды, если ее видно с улицы или из сквера. Новый регламент городской полиции Римa приравнял публичную сушку белья к правонарущению и предусматривает штраф в размере 100 евро. Об этом сообщает ANSA.

Правила также запрещают сидеть на знаменитой Испанской лестнице, поливать растения на балконах, когда это приводит к попаданию воды на общественную территорию внизу.

Полиция также может жестко штрафовать за купание в фонтанах, перетягивание колесных чемоданов по историческим лестницам, появление в публичных местах без рубашки и приближение рта на слишком близкое расстояние к фонтанам с общественной водой.

Кроме того, штраф рискуют получить несанкционированные продавцы билетов, еды и напитков, а также люди, которые собирают толпы, и люди, изображающие из себя римских центурионов.

Как же это все удивительно прекрасно. Хочу там жить. А вот наши реалии:
Зображення
Зображення
В Италии за такое, человекообразное, просто лишилось бы квартиры.
airmax78
 
Повідомлень: 30990
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3642 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:36

  Serg-ik написав:Ну что, господа лендлорды, готовьтесь снимать пенку

Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов анонсировал изменения системы налогообложения для сферы IT в Украине с целью обеспечения высоких темпов экономического роста.
"Эта история шире, чем просто снять часть налогообложения с ИТ. Этим вопросом сейчас занимается офис президента, было несколько встреч с ИТ-бизнесом. История объединяет в себе и профобразование, и потенциально миграционный фактор - привлечение в свою страну программистов из других стран. О возвращении тех, кто уехал, речь не идет - сама индустрия признает, что поехали люди уровня Google. Это вопрос ВВП, валютной выручки, инноваций
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2019/08/8/650389/

Шо? опять?
https://ain.ua/2012/07/31/yanukovich-po ... t-biznesa/
Ребятам из айти решили ярмо на шею накинуть.
Проходящие мимо олигархов доходы покоя не дают.
UA
 
Повідомлень: 4388
З нами з: 19.07.08
Подякував: 468 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:36

  Serg-ik написав:
  Первый написав:Жадность порождает бедность

думаете Миракс не достроят и Прохожий влетит на круглую сумму?

типичные люмпенские влажные фантазии, чтобы кто-то "влетел" :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
Повідомлень: 10795
З нами з: 05.06.13
Подякував: 461 раз.
Подякували: 1001 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 13:53

  airmax78 написав:Кстати, подумал о том, что ФК2 - идеальный ЖК для Реуса. ИМХО гораздо лучше чем НЛ и стоит дешевле. Пока.

Расположение однозначно лучше.

Ждем старта жилых комплексов напротив кардинала, а так же напротив престиж холла.

Проезжал возле диаданса, что то вообще никого не видел. Из техники, кстати, тоже.
hume
 
Повідомлень: 5700
З нами з: 27.12.12
Подякував: 515 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:09

  Serg-ik написав:О возвращении тех, кто уехал, речь не идет - сама индустрия признает, что поехали люди уровня Google.

Спасибо за комплимент :mrgreen: , но это далеко не правда. Особенно касетельно стран Центрально-Восточной Европы.
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1696
З нами з: 29.11.16
Подякував: 730 раз.
Подякували: 345 раз.
 
Профіль
3
3
  #<1 ... 1442144314441445>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt і 2 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1546, 1547, 1548
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15472 2491503
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 10:19
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182350
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 77996
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
 (2)
08.08.2019 15:19
ПУМБ (23121)
08.08.2019 15:11
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.