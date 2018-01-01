Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
[/quote] да навалом. перечислить всех поименно?! [/quote] Якщо можна, що зараз будується з цінником в 120 кгрн за квадрат[/quote] а чом тілько будується? загальній рівень цін він десь по той бік реальності?!
airmax78 написав:Уже нет, к сожалению. По моим критериям уже и за 200К что-то приличное найти сложно.
Ой и не говорите,тем более ЖЕКу откашляй по 20 грн за метр,это целых 1000 гривен на однушке,не опупели они в центре? Так что ваш я выбор уважаю,винтажный съёмный бабушкин хрущик в дебрях лукьяновки, это верный и мудрый и осознанный выбор Тем более за 200 кило денег(((
Курс опять к 25 полетел,думаю надо первым маркетологам и продажникам новостроев подсуетиться с акциями,кто сейчас на зелёной катлете плачет крокодиловыми слезами
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
В столице Италии теперь будут наказывать за вывешивание выстиранной одежды, если ее видно с улицы или из сквера. Новый регламент городской полиции Римa приравнял публичную сушку белья к правонарущению и предусматривает штраф в размере 100 евро. Об этом сообщает ANSA.
Правила также запрещают сидеть на знаменитой Испанской лестнице, поливать растения на балконах, когда это приводит к попаданию воды на общественную территорию внизу.
Полиция также может жестко штрафовать за купание в фонтанах, перетягивание колесных чемоданов по историческим лестницам, появление в публичных местах без рубашки и приближение рта на слишком близкое расстояние к фонтанам с общественной водой.
Кроме того, штраф рискуют получить несанкционированные продавцы билетов, еды и напитков, а также люди, которые собирают толпы, и люди, изображающие из себя римских центурионов.
Как же это все удивительно прекрасно. Хочу там жить. А вот наши реалии: В Италии за такое, человекообразное, просто лишилось бы квартиры.
Serg-ik написав:Ну что, господа лендлорды, готовьтесь снимать пенку
Глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов анонсировал изменения системы налогообложения для сферы IT в Украине с целью обеспечения высоких темпов экономического роста. "Эта история шире, чем просто снять часть налогообложения с ИТ. Этим вопросом сейчас занимается офис президента, было несколько встреч с ИТ-бизнесом. История объединяет в себе и профобразование, и потенциально миграционный фактор - привлечение в свою страну программистов из других стран. О возвращении тех, кто уехал, речь не идет - сама индустрия признает, что поехали люди уровня Google. Это вопрос ВВП, валютной выручки, инноваций