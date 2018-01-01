В столице Италии теперь будут наказывать за вывешивание выстиранной одежды, если ее видно с улицы или из сквера. Новый регламент городской полиции Римa приравнял публичную сушку белья к правонарущению и предусматривает штраф в размере 100 евро. Об этом сообщает ANSA.



Правила также запрещают сидеть на знаменитой Испанской лестнице, поливать растения на балконах, когда это приводит к попаданию воды на общественную территорию внизу.



Полиция также может жестко штрафовать за купание в фонтанах, перетягивание колесных чемоданов по историческим лестницам, появление в публичных местах без рубашки и приближение рта на слишком близкое расстояние к фонтанам с общественной водой.



Кроме того, штраф рискуют получить несанкционированные продавцы билетов, еды и напитков, а также люди, которые собирают толпы, и люди, изображающие из себя римских центурионов.