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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:14

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
В столице Италии теперь будут наказывать за вывешивание выстиранной одежды, если ее видно с улицы или из сквера. Новый регламент городской полиции Римa приравнял публичную сушку белья к правонарущению и предусматривает штраф в размере 100 евро. Об этом сообщает ANSA.

Правила также запрещают сидеть на знаменитой Испанской лестнице, поливать растения на балконах, когда это приводит к попаданию воды на общественную территорию внизу.

Полиция также может жестко штрафовать за купание в фонтанах, перетягивание колесных чемоданов по историческим лестницам, появление в публичных местах без рубашки и приближение рта на слишком близкое расстояние к фонтанам с общественной водой.

Кроме того, штраф рискуют получить несанкционированные продавцы билетов, еды и напитков, а также люди, которые собирают толпы, и люди, изображающие из себя римских центурионов.

Как же это все удивительно прекрасно. Хочу там жить. А вот наши реалии:
Зображення
Зображення
В Италии за такое, человекообразное, просто лишилось бы квартиры.


На фото есть еще пара проблем.Кондеры висят как попало, профиль на балконе коричневый.
А если идти по пути римских властей, то открывать окна и балконы надо в определенном порядке, а то смотрится плохо разнобой такой.
vano80
 
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Подякував: 27 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:16

  hume написав:
  airmax78 написав:Кстати, подумал о том, что ФК2 - идеальный ЖК для Реуса. ИМХО гораздо лучше чем НЛ и стоит дешевле. Пока.

Расположение однозначно лучше.

Ждем старта жилых комплексов напротив кардинала, а так же напротив престиж холла.

Проезжал возле диаданса, что то вообще никого не видел. Из техники, кстати, тоже.


Скоро все застроят
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:17

Макс, а это этот царь балкон?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлень: 34542
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 7069 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  airmax78 написав:Кстати, подумал о том, что ФК2 - идеальный ЖК для Реуса. ИМХО гораздо лучше чем НЛ и стоит дешевле. Пока.

Расположение однозначно лучше.

Ждем старта жилых комплексов напротив кардинала, а так же напротив престиж холла.

Проезжал возле диаданса, что то вообще никого не видел. Из техники, кстати, тоже.
Сцикотно це все.
Але район перетворюється в жир+

Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
Первый
 
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