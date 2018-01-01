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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1443144414451446>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:14

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:
В столице Италии теперь будут наказывать за вывешивание выстиранной одежды, если ее видно с улицы или из сквера. Новый регламент городской полиции Римa приравнял публичную сушку белья к правонарущению и предусматривает штраф в размере 100 евро. Об этом сообщает ANSA.

Правила также запрещают сидеть на знаменитой Испанской лестнице, поливать растения на балконах, когда это приводит к попаданию воды на общественную территорию внизу.

Полиция также может жестко штрафовать за купание в фонтанах, перетягивание колесных чемоданов по историческим лестницам, появление в публичных местах без рубашки и приближение рта на слишком близкое расстояние к фонтанам с общественной водой.

Кроме того, штраф рискуют получить несанкционированные продавцы билетов, еды и напитков, а также люди, которые собирают толпы, и люди, изображающие из себя римских центурионов.

Как же это все удивительно прекрасно. Хочу там жить. А вот наши реалии:
Зображення
Зображення
В Италии за такое, человекообразное, просто лишилось бы квартиры.


На фото есть еще пара проблем.Кондеры висят как попало, профиль на балконе коричневый.
А если идти по пути римских властей, то открывать окна и балконы надо в определенном порядке, а то смотрится плохо разнобой такой.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:16

  hume написав:
  airmax78 написав:Кстати, подумал о том, что ФК2 - идеальный ЖК для Реуса. ИМХО гораздо лучше чем НЛ и стоит дешевле. Пока.

Расположение однозначно лучше.

Ждем старта жилых комплексов напротив кардинала, а так же напротив престиж холла.

Проезжал возле диаданса, что то вообще никого не видел. Из техники, кстати, тоже.


Скоро все застроят
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:17

Макс, а это этот царь балкон?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:22

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

hume написав:
  airmax78 написав:Кстати, подумал о том, что ФК2 - идеальный ЖК для Реуса. ИМХО гораздо лучше чем НЛ и стоит дешевле. Пока.

Расположение однозначно лучше.

Ждем старта жилых комплексов напротив кардинала, а так же напротив престиж холла.

Проезжал возле диаданса, что то вообще никого не видел. Из техники, кстати, тоже.
Сцикотно це все.
Але район перетворюється в жир+

Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:27

  vano80 написав:На фото есть еще пара проблем.Кондеры висят как попало, профиль на балконе коричневый.
А если идти по пути римских властей, то открывать окна и балконы надо в определенном порядке, а то смотрится плохо разнобой такой.

Там не пара проблем. Я слепой был, когда покупал. Но нахлобучить балкон на 19м этаже. Это уже за гранью. У наших людей нет тормозов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:46

  Первый написав:Сцикотно це все.
Але район перетворюється в жир+

Надіслано від мого нокія 8800

Согласен, район выходит достойный. Немного плотненько, но то такэ. Центр всё таки. Сейчас даже предположить не смогу с каких цифр будут стартовать новые жк района.


Просмотрел ветку енсо по поэтике, что то народ не доволен темпами.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 14:47

  airmax78 написав:[
Там не пара проблем. Я слепой был, когда покупал. Но нахлобучить балкон на 19м этаже. Это уже за гранью. У наших людей нет тормозов.

Все нормально, идею взяли в тетрисе втором и реализовали ничуть не хуже :D
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:24

  hume написав:
  airmax78 написав:Кстати, подумал о том, что ФК2 - идеальный ЖК для Реуса. ИМХО гораздо лучше чем НЛ и стоит дешевле. Пока.

Расположение однозначно лучше.

Ждем старта жилых комплексов напротив кардинала, а так же напротив престиж холла.

Проезжал возле диаданса, что то вообще никого не видел. Из техники, кстати, тоже.

Главное чтобы САГА по пути Консоли не пошла..
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:28

  hume написав:
  Первый написав:Сцикотно це все.
Але район перетворюється в жир+

Надіслано від мого нокія 8800

Согласен, район выходит достойный. Немного плотненько, но то такэ. Центр всё таки. Сейчас даже предположить не смогу с каких цифр будут стартовать новые жк района.


Просмотрел ветку енсо по поэтике, что то народ не доволен темпами.

Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:
  hume написав:
  Первый написав:Сцикотно це все.
Але район перетворюється в жир+

Надіслано від мого нокія 8800

Согласен, район выходит достойный. Немного плотненько, но то такэ. Центр всё таки. Сейчас даже предположить не смогу с каких цифр будут стартовать новые жк района.


Просмотрел ветку енсо по поэтике, что то народ не доволен темпами.

Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.
Є таке. Проблема в тому що це єдиний виїзд з Жк митець. Інший, на тупик, перекрили встановив блоки.
Востаннє редагувалось Первый в Чет 08 сер, 2019 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
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