Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В столице Италии теперь будут наказывать за вывешивание выстиранной одежды, если ее видно с улицы или из сквера. Новый регламент городской полиции Римa приравнял публичную сушку белья к правонарущению и предусматривает штраф в размере 100 евро. Об этом сообщает ANSA.
Правила также запрещают сидеть на знаменитой Испанской лестнице, поливать растения на балконах, когда это приводит к попаданию воды на общественную территорию внизу.
Полиция также может жестко штрафовать за купание в фонтанах, перетягивание колесных чемоданов по историческим лестницам, появление в публичных местах без рубашки и приближение рта на слишком близкое расстояние к фонтанам с общественной водой.
Кроме того, штраф рискуют получить несанкционированные продавцы билетов, еды и напитков, а также люди, которые собирают толпы, и люди, изображающие из себя римских центурионов.
Как же это все удивительно прекрасно. Хочу там жить. А вот наши реалии: В Италии за такое, человекообразное, просто лишилось бы квартиры.
На фото есть еще пара проблем.Кондеры висят как попало, профиль на балконе коричневый. А если идти по пути римских властей, то открывать окна и балконы надо в определенном порядке, а то смотрится плохо разнобой такой.
vano80 написав:На фото есть еще пара проблем.Кондеры висят как попало, профиль на балконе коричневый. А если идти по пути римских властей, то открывать окна и балконы надо в определенном порядке, а то смотрится плохо разнобой такой.
Там не пара проблем. Я слепой был, когда покупал. Но нахлобучить балкон на 19м этаже. Это уже за гранью. У наших людей нет тормозов.