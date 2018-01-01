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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:48
Прохожий написав:
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Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.
После постройки и сдачи всех жк в квадрате Коновальца, Д народов, Леси Укр, Антоновича будет очень тесно. Но тех, кто хоть раз бывал на урловской, пчилки, драгоманова такой ерундой не испугать.
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hume
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