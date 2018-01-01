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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1443144414451446

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:48

  Прохожий написав:[
Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.

После постройки и сдачи всех жк в квадрате Коновальца, Д народов, Леси Укр, Антоновича будет очень тесно. Но тех, кто хоть раз бывал на урловской, пчилки, драгоманова такой ерундой не испугать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:06

  hume написав:
  Прохожий написав:[
Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.

После постройки и сдачи всех жк в квадрате Коновальца, Д народов, Леси Укр, Антоновича будет очень тесно. Но тех, кто хоть раз бывал на урловской, пчилки, драгоманова такой ерундой не испугать.

Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  hume написав:
  Прохожий написав:[
Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.

После постройки и сдачи всех жк в квадрате Коновальца, Д народов, Леси Укр, Антоновича будет очень тесно. Но тех, кто хоть раз бывал на урловской, пчилки, драгоманова такой ерундой не испугать.

Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?


Я прям бачу як береш пляшку і сідаєш біля недовікна. Телевізор не потрібен, ріал шоу "за склом" в любій квартирі на вибір:-)

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Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:59

  Первый написав:
airmax78 написав:Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?


Я прям бачу як береш пляшку і сідаєш біля недовікна. Телевізор не потрібен, ріал шоу "за склом" в любій квартирі на вибір:-)

Надіслано від мого нокія 8800

А мне нра. Уголок Голландии в Киеве. Если соединить Рыбальский речным трамваем с каналами в Мануфактуре - то вообще было бы супер - можно было бы жить в Киеве не выходя из Голландии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:25

  airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?


Я прям бачу як береш пляшку і сідаєш біля недовікна. Телевізор не потрібен, ріал шоу "за склом" в любій квартирі на вибір:-)

Надіслано від мого нокія 8800

А мне нра. Уголок Голландии в Киеве. Если соединить Рыбальский речным трамваем с каналами в Мануфактуре - то вообще было бы супер - можно было бы жить в Киеве не выходя из Голландии.

А если пыхнуть то можно сразу оказаться в Голландии :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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