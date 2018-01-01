|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2019 15:48
Прохожий написав:
[
Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.
После постройки и сдачи всех жк в квадрате Коновальца, Д народов, Леси Укр, Антоновича будет очень тесно. Но тех, кто хоть раз бывал на урловской, пчилки, драгоманова такой ерундой не испугать.
-
hume
-
-
- Повідомлень: 5703
- З нами з: 27.12.12
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 832 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:06
hume написав: Прохожий написав:
[
Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.
После постройки и сдачи всех жк в квадрате Коновальца, Д народов, Леси Укр, Антоновича будет очень тесно. Но тех, кто хоть раз бывал на урловской, пчилки, драгоманова такой ерундой не испугать.
Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30993
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3642 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:52
airmax78 написав: hume написав: Прохожий написав:
[
Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.
После постройки и сдачи всех жк в квадрате Коновальца, Д народов, Леси Укр, Антоновича будет очень тесно. Но тех, кто хоть раз бывал на урловской, пчилки, драгоманова такой ерундой не испугать.
Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?
Я прям бачу як береш пляшку і сідаєш біля недовікна. Телевізор не потрібен, ріал шоу "за склом" в любій квартирі на вибір:-)
Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
-
Первый
-
-
- Повідомлень: 14533
- З нами з: 27.10.09
- Подякував: 233 раз.
- Подякували: 1915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 08 сер, 2019 16:59
Первый написав:
airmax78 написав:Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?
Я прям бачу як береш пляшку і сідаєш біля недовікна. Телевізор не потрібен, ріал шоу "за склом" в любій квартирі на вибір:-)
Надіслано від мого нокія 8800
А мне нра. Уголок Голландии в Киеве. Если соединить Рыбальский речным трамваем с каналами в Мануфактуре - то вообще было бы супер - можно было бы жить в Киеве не выходя из Голландии.
-
airmax78
-
-
- Повідомлень: 30993
- З нами з: 25.10.12
- Подякував: 808 раз.
- Подякували: 3642 раз.
- Попередження: 1
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 08 сер, 2019 17:25
airmax78 написав: Первый написав:
airmax78 написав:Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?
Я прям бачу як береш пляшку і сідаєш біля недовікна. Телевізор не потрібен, ріал шоу "за склом" в любій квартирі на вибір:-)
Надіслано від мого нокія 8800
А мне нра. Уголок Голландии в Киеве. Если соединить Рыбальский речным трамваем с каналами в Мануфактуре - то вообще было бы супер - можно было бы жить в Киеве не выходя из Голландии.
А если пыхнуть то можно сразу оказаться в Голландии
Живите своим умом!
-
zzzzzz
-
1
-
- Повідомлень: 34544
- З нами з: 03.10.11
- Подякував: 3360 раз.
- Подякували: 7070 раз.
-
- Профіль
-
27
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|15472
|2491663
|
Чет 08 сер, 2019 10:19
UA
|
|455
|182354
|
|
|31672
|78080
|
|