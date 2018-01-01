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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1444144514461447>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 15:48

  Прохожий написав:[
Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.

После постройки и сдачи всех жк в квадрате Коновальца, Д народов, Леси Укр, Антоновича будет очень тесно. Но тех, кто хоть раз бывал на урловской, пчилки, драгоманова такой ерундой не испугать.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:06

  hume написав:
  Прохожий написав:[
Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.

После постройки и сдачи всех жк в квадрате Коновальца, Д народов, Леси Укр, Антоновича будет очень тесно. Но тех, кто хоть раз бывал на урловской, пчилки, драгоманова такой ерундой не испугать.

Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

airmax78 написав:
  hume написав:
  Прохожий написав:[
Там между Скайлайном и Укрбудовским домом отличный участок под застройку ждет.
Улица узкая, как все застроят будет перманентная пробка.

После постройки и сдачи всех жк в квадрате Коновальца, Д народов, Леси Укр, Антоновича будет очень тесно. Но тех, кто хоть раз бывал на урловской, пчилки, драгоманова такой ерундой не испугать.

Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?


Я прям бачу як береш пляшку і сідаєш біля недовікна. Телевізор не потрібен, ріал шоу "за склом" в любій квартирі на вибір:-)

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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 16:59

  Первый написав:
airmax78 написав:Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?


Я прям бачу як береш пляшку і сідаєш біля недовікна. Телевізор не потрібен, ріал шоу "за склом" в любій квартирі на вибір:-)

Надіслано від мого нокія 8800

А мне нра. Уголок Голландии в Киеве. Если соединить Рыбальский речным трамваем с каналами в Мануфактуре - то вообще было бы супер - можно было бы жить в Киеве не выходя из Голландии.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:25

  airmax78 написав:
  Первый написав:
airmax78 написав:Отдыхать душой люди будут приезжать в Рыбальский.
Кстати, что слышно с каналом? Когда в него торжественно запустят воду?


Я прям бачу як береш пляшку і сідаєш біля недовікна. Телевізор не потрібен, ріал шоу "за склом" в любій квартирі на вибір:-)

Надіслано від мого нокія 8800

А мне нра. Уголок Голландии в Киеве. Если соединить Рыбальский речным трамваем с каналами в Мануфактуре - то вообще было бы супер - можно было бы жить в Киеве не выходя из Голландии.

А если пыхнуть то можно сразу оказаться в Голландии :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 17:53

  zzzzzz написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Я прям бачу як береш пляшку і сідаєш біля недовікна. Телевізор не потрібен, ріал шоу "за склом" в любій квартирі на вибір:-)

Надіслано від мого нокія 8800

А мне нра. Уголок Голландии в Киеве. Если соединить Рыбальский речным трамваем с каналами в Мануфактуре - то вообще было бы супер - можно было бы жить в Киеве не выходя из Голландии.

А если пыхнуть то можно сразу оказаться в Голландии :mrgreen:

Там все не так сложно как может показаться. И рано или поздно это все равно придется сделать. Мануфактура без связи с основной киевской транспортной артериeй - Днепром - развиваться дальше не может.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:05

airmax78
Мануфактура дохлый проект которые не оправдал свою идею. Он уже давно здох.
Там проще построить котеджный городок .
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:07

Датский Nordea Bank Abp начал выдавать ипотечные кредиты под 0% годовых на 20 лет.
Об этом аналитик отдела внутренних финансов Nordea Лиза Нитофт Бергманн сообщила Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Хорошая новость для домовладельцев. Но мы ожидаем, что снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье", – отметила представитель банка.

Как отмечается, снижение ставок стало возможным в том числе из-за низкого уровня процентной ставки центробанка Дании – 0,65%.

В начале августа банк Realkredit Danmark выдавал ипотеку по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. А в Jyske Bank объявили, что планируют начать выдачу ипотечных займов на десять лет с отрицательной ставкой.

Ранее некоторые Швейцарские банки тоже начали выдавать кредиты по отрицательной ставке. Дания, Финляндия, Япония и Аргентина входят в число стран мира с самыми низкими ставками по ипотеке. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141974


Вчера Германия размещала 5-летние бонды, ставка размещения составила ( минус ) -0,75% в евро
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:12

  zzzzzz написав:
Датский Nordea Bank Abp начал выдавать ипотечные кредиты под 0% годовых на 20 лет.
Об этом аналитик отдела внутренних финансов Nordea Лиза Нитофт Бергманн сообщила Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.

"Хорошая новость для домовладельцев. Но мы ожидаем, что снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье", – отметила представитель банка.

Как отмечается, снижение ставок стало возможным в том числе из-за низкого уровня процентной ставки центробанка Дании – 0,65%.

В начале августа банк Realkredit Danmark выдавал ипотеку по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. А в Jyske Bank объявили, что планируют начать выдачу ипотечных займов на десять лет с отрицательной ставкой.

Ранее некоторые Швейцарские банки тоже начали выдавать кредиты по отрицательной ставке. Дания, Финляндия, Япония и Аргентина входят в число стран мира с самыми низкими ставками по ипотеке. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141974


Вчера Германия размещала 5-летние бонды, ставка размещения составила ( минус ) -0,75% в евро

Очень скоро это безумие закончится. Лагард придет - порядок наведет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:17

airmax78

Ставки размещения Германии на 7-летнем минимуме. Идет эра бесконечных ку-ку
Количественное смягчение (англ. Quantitative easing, QE)
Живите своим умом!
zzzzzz
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