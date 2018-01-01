Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Датский Nordea Bank Abp начал выдавать ипотечные кредиты под 0% годовых на 20 лет. Об этом аналитик отдела внутренних финансов Nordea Лиза Нитофт Бергманн сообщила Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.
"Хорошая новость для домовладельцев. Но мы ожидаем, что снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье", – отметила представитель банка.
Как отмечается, снижение ставок стало возможным в том числе из-за низкого уровня процентной ставки центробанка Дании – 0,65%.
В начале августа банк Realkredit Danmark выдавал ипотеку по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. А в Jyske Bank объявили, что планируют начать выдачу ипотечных займов на десять лет с отрицательной ставкой.
Ранее некоторые Швейцарские банки тоже начали выдавать кредиты по отрицательной ставке. Дания, Финляндия, Япония и Аргентина входят в число стран мира с самыми низкими ставками по ипотеке. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141974
Вчера Германия размещала 5-летние бонды, ставка размещения составила ( минус ) -0,75% в евро
Датский Nordea Bank Abp начал выдавать ипотечные кредиты под 0% годовых на 20 лет. Об этом аналитик отдела внутренних финансов Nordea Лиза Нитофт Бергманн сообщила Bloomberg, передает БизнесЦензор со ссылкой на Liga.net.
"Хорошая новость для домовладельцев. Но мы ожидаем, что снижение ставок будет способствовать росту цен на жилье", – отметила представитель банка.
Как отмечается, снижение ставок стало возможным в том числе из-за низкого уровня процентной ставки центробанка Дании – 0,65%.
В начале августа банк Realkredit Danmark выдавал ипотеку по ставке 0,5% годовых сроком на 30 лет. А в Jyske Bank объявили, что планируют начать выдачу ипотечных займов на десять лет с отрицательной ставкой.
Ранее некоторые Швейцарские банки тоже начали выдавать кредиты по отрицательной ставке. Дания, Финляндия, Япония и Аргентина входят в число стран мира с самыми низкими ставками по ипотеке. Источник: https://biz.censor.net.ua/n3141974
Вчера Германия размещала 5-летние бонды, ставка размещения составила ( минус ) -0,75% в евро
Очень скоро это безумие закончится. Лагард придет - порядок наведет.