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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2019 18:49
zzzzzz написав:airmax78
Ставки размещения Германии на 7-летнем минимуме. Идет эра бесконечных ку-ку
Количественное смягчение (англ. Quantitative easing, QE)
Некуда дальше смягчать. Скрытая инфляция уже в двузначных цифрах. Сколько можно себя обманывать? Не растут цены на товары и услуги (хотя растут будь здоров), зато цены на недвигу и индексы растут двузначными цифрами в год. Экономика практически не растет, а цена капитальных активов в этой экономике - как на дрожжах. Что это если не инфляция из-за беспрецедентно дешевых бабосов? Та же фигня и в Штатах.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 19:05
airmax78 написав: zzzzzz написав:
Вчера Германия размещала 5-летние бонды, ставка размещения составила ( минус ) -0,75% в евро
Очень скоро это безумие закончится. Лагард придет - порядок наведет.
Уже навела.
Новый Ялмар Шахт будет определять финансовую политику скорого будущего.
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