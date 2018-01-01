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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1444144514461447

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:49

  zzzzzz написав:airmax78

Ставки размещения Германии на 7-летнем минимуме. Идет эра бесконечных ку-ку
Количественное смягчение (англ. Quantitative easing, QE)

Некуда дальше смягчать. Скрытая инфляция уже в двузначных цифрах. Сколько можно себя обманывать? Не растут цены на товары и услуги (хотя растут будь здоров), зато цены на недвигу и индексы растут двузначными цифрами в год. Экономика практически не растет, а цена капитальных активов в этой экономике - как на дрожжах. Что это если не инфляция из-за беспрецедентно дешевых бабосов? Та же фигня и в Штатах.
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:05

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Вчера Германия размещала 5-летние бонды, ставка размещения составила ( минус ) -0,75% в евро

Очень скоро это безумие закончится. Лагард придет - порядок наведет.

Уже навела.
Новый Ялмар Шахт будет определять финансовую политику скорого будущего.
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