Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ставки размещения Германии на 7-летнем минимуме. Идет эра бесконечных ку-ку Количественное смягчение (англ. Quantitative easing, QE)
Некуда дальше смягчать. Скрытая инфляция уже в двузначных цифрах. Сколько можно себя обманывать? Не растут цены на товары и услуги (хотя растут будь здоров), зато цены на недвигу и индексы растут двузначными цифрами в год. Экономика практически не растет, а цена капитальных активов в этой экономике - как на дрожжах. Что это если не инфляция из-за беспрецедентно дешевых бабосов? Та же фигня и в Штатах.
Не совсем. В США недвига в целом в низ пошла уже за исключением некоторых регионов.
Ну понятное дело, после того как ФРС ставку довел до 2.5% годовых. Но до этого за 7 лет цены в Вашингтоне почти удвоились - это при официальной инфляции в пределах 2.5% и росте экономики в пределах 4%. Теперь они опять ставку снижать начали. ХЗ к чему это приведет в итоге. Цены что на недвижку, что на фонде и так на пиках. Не даром золото такое ралли сделало.
Решил посмотреть, как там ковальская на левобережке у водички дешевеет, гривас то в укрепляж пошёл. 13 этаж- 41 кгрн/м2, итого при курсе 25,3 цена 100 метровой квартиры около 161куе. До Праги конечно далеко, а вот как для левобережки, то дороговато. Будем ждать дешевей.