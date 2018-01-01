RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1444144514461447

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 18:49

  zzzzzz написав:airmax78

Ставки размещения Германии на 7-летнем минимуме. Идет эра бесконечных ку-ку
Количественное смягчение (англ. Quantitative easing, QE)

Некуда дальше смягчать. Скрытая инфляция уже в двузначных цифрах. Сколько можно себя обманывать? Не растут цены на товары и услуги (хотя растут будь здоров), зато цены на недвигу и индексы растут двузначными цифрами в год. Экономика практически не растет, а цена капитальных активов в этой экономике - как на дрожжах. Что это если не инфляция из-за беспрецедентно дешевых бабосов? Та же фигня и в Штатах.
airmax78
 
Повідомлень: 30999
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3642 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:05

  airmax78 написав:
  zzzzzz написав:Вчера Германия размещала 5-летние бонды, ставка размещения составила ( минус ) -0,75% в евро

Очень скоро это безумие закончится. Лагард придет - порядок наведет.

Уже навела.
Новый Ялмар Шахт будет определять финансовую политику скорого будущего.
UA
 
Повідомлень: 4390
З нами з: 19.07.08
Подякував: 468 раз.
Подякували: 661 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:32

Внутренние цены в гривнах на метал за год понизились на 10-15%

https://www.metalika.ua/statistic/dinam ... 019-g.html
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34554
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 7072 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:39

  airmax78 написав:Та же фигня и в Штатах.

Не совсем. В США недвига в целом в низ пошла уже за исключением некоторых регионов.
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3267
З нами з: 22.05.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:49

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Та же фигня и в Штатах.

Не совсем. В США недвига в целом в низ пошла уже за исключением некоторых регионов.

Ну понятное дело, после того как ФРС ставку довел до 2.5% годовых. Но до этого за 7 лет цены в Вашингтоне почти удвоились - это при официальной инфляции в пределах 2.5% и росте экономики в пределах 4%. Теперь они опять ставку снижать начали. ХЗ к чему это приведет в итоге. Цены что на недвижку, что на фонде и так на пиках. Не даром золото такое ралли сделало.
airmax78
 
Повідомлень: 30999
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3642 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:04

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Та же фигня и в Штатах.

Не совсем. В США недвига в целом в низ пошла уже за исключением некоторых регионов.

Слежу за штатовской статистикой по недвиге, там ничего не видно.

Продажи нового жилья
https://ru.investing.com/economic-calen ... -sales-222

Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке в США от MBA
https://ru.investing.com/economic-calen ... index-1494

Хотя вот, пошло замедление
Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г)
https://ru.investing.com/economic-calen ... n.s.a.-329
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34554
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 7072 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:18

  zzzzzz написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Та же фигня и в Штатах.

Не совсем. В США недвига в целом в низ пошла уже за исключением некоторых регионов.

Слежу за штатовской статистикой по недвиге, там ничего не видно.

Продажи нового жилья
https://ru.investing.com/economic-calen ... -sales-222

Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке в США от MBA
https://ru.investing.com/economic-calen ... index-1494

Хотя вот, пошло замедление
Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г)
https://ru.investing.com/economic-calen ... n.s.a.-329

https://www.zerohedge.com/news/2019-04-23/americas-hottest-housing-markets-see-biggest-sale-declines

увы, по моему городу имею такую картину:
https://www.zillow.com/homedetails/6444-Burnet-Rd-UNIT-305-Austin-TX-78757/2091565244_zpid/
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3267
З нами з: 22.05.16
Подякував: 65 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:27




Да, повторение этого графика.
Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34554
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3360 раз.
Подякували: 7072 раз.
 
Профіль
27
5
2
  #<1 ... 1444144514461447
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, zzzzzz і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1546, 1547, 1548
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15475 2491812
Переглянути останнє повідомлення
Чет 08 сер, 2019 20:29
UA
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182355
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 78114
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (74316)
08.08.2019 21:35
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.