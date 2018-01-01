Не совсем. В США недвига в целом в низ пошла уже за исключением некоторых регионов.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:39
Додано: Чет 08 сер, 2019 19:49
Ну понятное дело, после того как ФРС ставку довел до 2.5% годовых. Но до этого за 7 лет цены в Вашингтоне почти удвоились - это при официальной инфляции в пределах 2.5% и росте экономики в пределах 4%. Теперь они опять ставку снижать начали. ХЗ к чему это приведет в итоге. Цены что на недвижку, что на фонде и так на пиках. Не даром золото такое ралли сделало.
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:04
Слежу за штатовской статистикой по недвиге, там ничего не видно.
Продажи нового жилья
Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке в США от MBA
Хотя вот, пошло замедление
Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г)
Живите своим умом!
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:18
увы, по моему городу имею такую картину:
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:27
Да, повторение этого графика.
Живите своим умом!
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Решил посмотреть как там ковальская на левобережке у водички дешевеет, гривас то в укрепляж пошёл. 13 этаж- 41 кгрн/м2, итого при курсе 25,3 цена 100 метровой квартиры около 161куе. До Праги конечно далеко, а вот как для левобережки, то дороговато. Будем ждать дешевей.
Додано: Чет 08 сер, 2019 20:49
Так Ковальская ждет Зе-реформы, а точнее селян которые продадут свою землю и купят заветные бетонометры)))
По-моему такая цена уже 1,5 года стоит без изменений ?
Живите своим умом!
Додано: Чет 08 сер, 2019 21:04
Не, выше 40ка по началу не было, где то ограничивалась 37-38 кгрн до 18ого.
Додано: Чет 08 сер, 2019 21:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Все что было относительно недорогого либо сильно выросло в цене, либо скурвилось (как Аурум от Геоса). Даже Рыбальский, который КГС долго не мог дораспрдать уже почти готовый по29К, сейчас от 35К за метр.
Додано: Чет 08 сер, 2019 21:21
Ехал сегодня по жилянской мимо аурума. Ладно, уже поняли, что фасад превращается в комбинируемый. Но какого лешего происходит с окнами, прямо в центре дома на некоторых этажах отличается остекление, как будто кто то уже вынес ограждающюю конструкцию балкона и вставил себе панарамные от пола без перемычек. Что то я такой полёт фантазии архитектора не понял, хотя можно предположить, что архитектор тоже удивится.
И уж очень он от рендера отличается, мне в оп рассказывали, что это будет супер пупер дом, собственно этим и обосновали цену, которая была явно завышена как для начального этапа строительства.
|