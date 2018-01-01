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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1445144614471448>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:39

  airmax78 написав:Та же фигня и в Штатах.

Не совсем. В США недвига в целом в низ пошла уже за исключением некоторых регионов.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 19:49

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Та же фигня и в Штатах.

Не совсем. В США недвига в целом в низ пошла уже за исключением некоторых регионов.

Ну понятное дело, после того как ФРС ставку довел до 2.5% годовых. Но до этого за 7 лет цены в Вашингтоне почти удвоились - это при официальной инфляции в пределах 2.5% и росте экономики в пределах 4%. Теперь они опять ставку снижать начали. ХЗ к чему это приведет в итоге. Цены что на недвижку, что на фонде и так на пиках. Не даром золото такое ралли сделало.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:04

  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Та же фигня и в Штатах.

Не совсем. В США недвига в целом в низ пошла уже за исключением некоторых регионов.

Слежу за штатовской статистикой по недвиге, там ничего не видно.

Продажи нового жилья
https://ru.investing.com/economic-calen ... -sales-222

Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке в США от MBA
https://ru.investing.com/economic-calen ... index-1494

Хотя вот, пошло замедление
Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г)
https://ru.investing.com/economic-calen ... n.s.a.-329
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:18

  zzzzzz написав:
  Понаехал написав:
  airmax78 написав:Та же фигня и в Штатах.

Не совсем. В США недвига в целом в низ пошла уже за исключением некоторых регионов.

Слежу за штатовской статистикой по недвиге, там ничего не видно.

Продажи нового жилья
https://ru.investing.com/economic-calen ... -sales-222

Индекс заявлений на покупку домов по ипотеке в США от MBA
https://ru.investing.com/economic-calen ... index-1494

Хотя вот, пошло замедление
Композитный индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 (США) без учета сезонных колебаний (г/г)
https://ru.investing.com/economic-calen ... n.s.a.-329

https://www.zerohedge.com/news/2019-04-23/americas-hottest-housing-markets-see-biggest-sale-declines

увы, по моему городу имею такую картину:
https://www.zillow.com/homedetails/6444-Burnet-Rd-UNIT-305-Austin-TX-78757/2091565244_zpid/
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:27




Да, повторение этого графика.
Зображення
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Решил посмотреть как там ковальская на левобережке у водички дешевеет, гривас то в укрепляж пошёл. 13 этаж- 41 кгрн/м2, итого при курсе 25,3 цена 100 метровой квартиры около 161куе. До Праги конечно далеко, а вот как для левобережки, то дороговато. Будем ждать дешевей.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 20:49

  hume написав:Решил посмотреть как там ковальская на левобережке у водички дешевеет, гривас то в укрепляж пошёл. 13 этаж- 41 кгрн/м2, итого при курсе 25,3 цена 100 метровой квартиры около 161куе. До Праги конечно далеко, а вот как для левобережки, то дороговато. Будем ждать дешевей.


Так Ковальская ждет Зе-реформы, а точнее селян которые продадут свою землю и купят заветные бетонометры)))

По-моему такая цена уже 1,5 года стоит без изменений ?
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:04

  zzzzzz написав:
  hume написав:Решил посмотреть как там ковальская на левобережке у водички дешевеет, гривас то в укрепляж пошёл. 13 этаж- 41 кгрн/м2, итого при курсе 25,3 цена 100 метровой квартиры около 161куе. До Праги конечно далеко, а вот как для левобережки, то дороговато. Будем ждать дешевей.


Так Ковальская ждет Зе-реформы, а точнее селян которые продадут свою землю и купят заветные бетонометры)))

По-моему такая цена уже 1,5 года стоит без изменений ?

Не, выше 40ка по началу не было, где то ограничивалась 37-38 кгрн до 18ого.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Все что было относительно недорогого либо сильно выросло в цене, либо скурвилось (как Аурум от Геоса). Даже Рыбальский, который КГС долго не мог дораспрдать уже почти готовый по29К, сейчас от 35К за метр.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:21

  airmax78 написав:Все что было относительно недорогого либо сильно выросло в цене, либо скурвилось (как Аурум от Геоса). Даже Рыбальский, который КГС долго не мог дораспрдать уже почти готовый по29К, сейчас от 35К за метр.

Ехал сегодня по жилянской мимо аурума. Ладно, уже поняли, что фасад превращается в комбинируемый. Но какого лешего происходит с окнами, прямо в центре дома на некоторых этажах отличается остекление, как будто кто то уже вынес ограждающюю конструкцию балкона и вставил себе панарамные от пола без перемычек. Что то я такой полёт фантазии архитектора не понял, хотя можно предположить, что архитектор тоже удивится.

И уж очень он от рендера отличается, мне в оп рассказывали, что это будет супер пупер дом, собственно этим и обосновали цену, которая была явно завышена как для начального этапа строительства.
hume
 
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