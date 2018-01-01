Додано: Чет 08 сер, 2019 21:21

airmax78 написав: Все что было относительно недорогого либо сильно выросло в цене, либо скурвилось (как Аурум от Геоса). Даже Рыбальский, который КГС долго не мог дораспрдать уже почти готовый по29К, сейчас от 35К за метр. Все что было относительно недорогого либо сильно выросло в цене, либо скурвилось (как Аурум от Геоса). Даже Рыбальский, который КГС долго не мог дораспрдать уже почти готовый по29К, сейчас от 35К за метр.

Ехал сегодня по жилянской мимо аурума. Ладно, уже поняли, что фасад превращается в комбинируемый. Но какого лешего происходит с окнами, прямо в центре дома на некоторых этажах отличается остекление, как будто кто то уже вынес ограждающюю конструкцию балкона и вставил себе панарамные от пола без перемычек. Что то я такой полёт фантазии архитектора не понял, хотя можно предположить, что архитектор тоже удивится.И уж очень он от рендера отличается, мне в оп рассказывали, что это будет супер пупер дом, собственно этим и обосновали цену, которая была явно завышена как для начального этапа строительства.