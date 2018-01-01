Так а шо там с кризисом слышно?
Будет - не будет?
Мировая экономика подочковывает.
Это сейчас ИМХО - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР, определяющий будущее КРЖН.
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так а шо там с кризисом слышно?
Будет - не будет?
Мировая экономика подочковывает.
Это сейчас ИМХО - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР, определяющий будущее КРЖН.
Додано: Чет 08 сер, 2019 21:32
Додано: Чет 08 сер, 2019 21:51
линден, нью-йорк, печерск хилл резиденс, сигнатура. но рассматривать первичку в отрыве от вторички считаю совершенно необоснованным
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