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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1445144614471448

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Так а шо там с кризисом слышно?
Будет - не будет?

Мировая экономика подочковывает.
Это сейчас ИМХО - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР, определяющий будущее КРЖН.
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:32

  investorkiev написав:Так а шо там с кризисом слышно?
Будет - не будет?

Мировая экономика подочковывает.
Это сейчас ИМХО - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР, определяющий будущее КРЖН.

Я не жду в ближайшие 5 месяцев. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 08 сер, 2019 21:51

  Первый написав:
plugatyrev написав:а чом тілько будується? загальній рівень цін він десь по той бік реальності?!


Обговорювали те що будується в празі і києві.
Ви сказали що в києві теж таке Є і зараз накидаєте. Накидайте плз, якщо Ваша ласка.

Надіслано від мого нокія 8800

линден, нью-йорк, печерск хилл резиденс, сигнатура. но рассматривать первичку в отрыве от вторички считаю совершенно необоснованным
plugatyrev
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