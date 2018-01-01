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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 08 сер, 2019 21:29
Так а шо там с кризисом слышно?
Будет - не будет?
Мировая экономика подочковывает.
Это сейчас ИМХО - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР, определяющий будущее КРЖН.
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investorkiev
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:32
investorkiev написав:
Так а шо там с кризисом слышно?
Будет - не будет?
Мировая экономика подочковывает.
Это сейчас ИМХО - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР, определяющий будущее КРЖН.
Я не жду в ближайшие 5 месяцев.
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Понаехал
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Додано: Чет 08 сер, 2019 21:51
Первый написав:
plugatyrev написав:а чом тілько будується? загальній рівень цін він десь по той бік реальності?!
Обговорювали те що будується в празі і києві.
Ви сказали що в києві теж таке Є і зараз накидаєте. Накидайте плз, якщо Ваша ласка.
Надіслано від мого нокія 8800
линден, нью-йорк, печерск хилл резиденс, сигнатура. но рассматривать первичку в отрыве от вторички считаю совершенно необоснованным
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plugatyrev
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Додано: Чет 08 сер, 2019 22:12
hume написав: airmax78 написав:
Все что было относительно недорогого либо сильно выросло в цене, либо скурвилось (как Аурум от Геоса). Даже Рыбальский, который КГС долго не мог дораспрдать уже почти готовый по29К, сейчас от 35К за метр.
Ехал сегодня по жилянской мимо аурума. Ладно, уже поняли, что фасад превращается в комбинируемый. Но какого лешего происходит с окнами, прямо в центре дома на некоторых этажах отличается остекление, как будто кто то уже вынес ограждающюю конструкцию балкона и вставил себе панарамные от пола без перемычек. Что то я такой полёт фантазии архитектора не понял, хотя можно предположить, что архитектор тоже удивится.
И уж очень он от рендера отличается, мне в оп рассказывали, что это будет супер пупер дом, собственно этим и обосновали цену, которая была явно завышена как для начального этапа строительства.
Там ПЦ. Колхоз полный с фасадом. Жаль инвесторов: они этот дом покупали за реальные деньги. Поверили рендерам.
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airmax78
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Додано: Чет 08 сер, 2019 23:19
Понаехал написав: investorkiev написав:
Так а шо там с кризисом слышно?
Будет - не будет?
Мировая экономика подочковывает.
Это сейчас ИМХО - КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР, определяющий будущее КРЖН.
Я не жду в ближайшие 5 месяцев.
для меня и год не срок - я жду для себя купить и потому разницу (а я высижу и сэкономлю) я с женой и детьми прокатаю по европам.
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jj1981ua
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Додано: Чет 08 сер, 2019 23:23
jj1981ua написав:
для меня и год не срок - я жду для себя купить и потому разницу (а я высижу и сэкономлю) я с женой и детьми прокатаю по европам.
тут дело вот в чем... если сейчас Китай ударит по фермерам США, то комуто надо покрывать будет дефицит... Украина в 6я по объемам и имеет сельскохозяйственный потенциал... Кто знает что как вырулит... Видел как в РБ Китайцы разворачиваются. Если в Украину зайдут, то все будет не однозначно ч Киевской недвигой.
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Понаехал
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