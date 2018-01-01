Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Все что было относительно недорогого либо сильно выросло в цене, либо скурвилось (как Аурум от Геоса). Даже Рыбальский, который КГС долго не мог дораспрдать уже почти готовый по29К, сейчас от 35К за метр.
Ехал сегодня по жилянской мимо аурума. Ладно, уже поняли, что фасад превращается в комбинируемый. Но какого лешего происходит с окнами, прямо в центре дома на некоторых этажах отличается остекление, как будто кто то уже вынес ограждающюю конструкцию балкона и вставил себе панарамные от пола без перемычек. Что то я такой полёт фантазии архитектора не понял, хотя можно предположить, что архитектор тоже удивится.
И уж очень он от рендера отличается, мне в оп рассказывали, что это будет супер пупер дом, собственно этим и обосновали цену, которая была явно завышена как для начального этапа строительства.
Там ПЦ. Колхоз полный с фасадом. Жаль инвесторов: они этот дом покупали за реальные деньги. Поверили рендерам.
jj1981ua написав:для меня и год не срок - я жду для себя купить и потому разницу (а я высижу и сэкономлю) я с женой и детьми прокатаю по европам.
тут дело вот в чем... если сейчас Китай ударит по фермерам США, то комуто надо покрывать будет дефицит... Украина в 6я по объемам и имеет сельскохозяйственный потенциал... Кто знает что как вырулит... Видел как в РБ Китайцы разворачиваются. Если в Украину зайдут, то все будет не однозначно ч Киевской недвигой.
jj1981ua написав:для меня и год не срок - я жду для себя купить и потому разницу (а я высижу и сэкономлю) я с женой и детьми прокатаю по европам.
тут дело вот в чем... если сейчас Китай ударит по фермерам США, то комуто надо покрывать будет дефицит... Украина в 6я по объемам и имеет сельскохозяйственный потенциал... Кто знает что как вырулит... Видел как в РБ Китайцы разворачиваются. Если в Украину зайдут, то все будет не однозначно ч Киевской недвигой.
ну во-первых, мы пока колония сша и китайцев поэтому сюда не пустят. а во-вторых кто сказал что от урожая выигрывает население? выигрывают паны, а не холопы. не тешьте себя иллюзиями. https://www.youtube.com/watch?v=HJw_oTH7HXg
plugatyrev написав:а чом тілько будується? загальній рівень цін він десь по той бік реальності?!
Обговорювали те що будується в празі і києві. Ви сказали що в києві теж таке Є і зараз накидаєте. Накидайте плз, якщо Ваша ласка.
Надіслано від мого нокія 8800
линден, нью-йорк, печерск хилл резиденс, сигнатура. но рассматривать первичку в отрыве от вторички считаю совершенно необоснованным
Не зрозуміло як в ряд з лінденом і сігнече потрапив ньюйорк. Але ще рік назад навіть в ліндені з сігнече просили по 85 кгрн за що були жорстко розкритиковані форумчанами. Ньюйорк взагалі був по ціні яку просять за позняки. Якщо зараз от 4койро ( в що Я особисто не вірю) то таки дорожай..... і треба їх.... Зи. Печерскскайхілсупербупер навіть не чув що таке є. В центрі Києва точно не має. І якщо можуть впарити недобудову в іпенях кийова по 4койро за квадрат то молодці.
Моніторинг цін по новобудовам, за умови відсутності реальних цін на вторинному ринку, єдиний який +-об'єктивний. Виключно моя особиста думка.
Надіслано від мого нокія 8800
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 09 сер, 2019 09:30, всього редагувалось 1 раз.
jj1981ua написав:для меня и год не срок - я жду для себя купить и потому разницу (а я высижу и сэкономлю) я с женой и детьми прокатаю по европам.
тут дело вот в чем... если сейчас Китай ударит по фермерам США, то комуто надо покрывать будет дефицит... Украина в 6я по объемам и имеет сельскохозяйственный потенциал... Кто знает что как вырулит... Видел как в РБ Китайцы разворачиваются. Если в Украину зайдут, то все будет не однозначно ч Киевской недвигой.
ну во-первых, мы пока колония сша и китайцев поэтому сюда не пустят. а во-вторых кто сказал что от урожая выигрывает население? выигрывают паны, а не холопы. не тешьте себя иллюзиями.
Первый написав: Обговорювали те що будується в празі і києві. Ви сказали що в києві теж таке Є і зараз накидаєте. Накидайте плз, якщо Ваша ласка.
Надіслано від мого нокія 8800
линден, нью-йорк, печерск хилл резиденс, сигнатура. но рассматривать первичку в отрыве от вторички считаю совершенно необоснованным
Не зрозуміло як в ряд з лінденом і сігнече потрапив ньюйорк. Але ще рік назад навіть в ліндені з сігнече просили по 85 кгрн за що були жорстко розкритиковані форумчанами. Ньюйорк взагалі був по ціні яку просять за позняки. Якщо зараз от 4койро ( в що Я особисто не вірю) то таки дорожай..... і треба їх.... Зи. Печерскскайхілсупербупер навіть не чув що таке є. В центрі Києва точно не має. І якщо можуть впарити недобудову в іпенях кийова по 4койро за квадрат то молодці.
Моніторинг цін по новобудовам, за умови відсутності реальних цін на вторинному ринку, єдиний який +-об'єктивний. Виключно моя особиста думка.
Надіслано від мого нокія 8800
Мне кажется в Киеве есть проблема с объектами от 4К за метр. Объекты с такой ценой не могут стоять в окружении сталинок, хрущей, совминов и "украинского кирпича" убитого жильцами. Вы не можете выходить на балкон своей квартиры за 800+куе и смотреть на говнище, которое окружает ваш дом. Иначе вы будете чувствовать себя жестко натянутым. Поэтому не верю я ни в Линден ни в Сигначу. Такой ценник с натяжкой можно ставить на Грушевского, в Даймонде. И, наверное, все.