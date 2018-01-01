Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В Киеве на взятке в $5 000 задержали двух прокуроров
Следователи Госбюро расследований задержали двух прокуроров одной из районных прокуратур Киева во время получения взятки в сумме 5 тысяч долларов от предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным следствия, прокуроры одной из столичных местных прокуратур требовали от предпринимателя 5 тысяч долларов. За это они обещали не привлекать его к ответственности и оказать содействие в работе его АЗС. Деньги передавал посредник.
airmax78 написав:Та да, тайные подземные коммуникации, библиотека Ивана Грозного, тунель в Шамбалу.
Макс, Вы сейчас похожи на Виталика, которому пофиг, что в далёкие 70-80 года про "правилам" бывшего СССР кому то выдали землю под постройку гаражей. Виталик решил, что те документы "неправильные", потому на них можно....наплевать и отобрать землю под новую застройку. в нормальной стране сначала надо отменить гриф "секретно", потому что это неактуально, а потом получать доступ к документам. Если Вы едете в 4 утра по пустой дороге на красный и Вас останавливают, кто дурак?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:Это высокая оценка качества работы КАН-Девелопмент новым руководством СБУ. Очень хотят жить с "бассейном и барбекю на крыше, модными МОПами и вот этим всем". Здобули.
Построить последние наезды в логический ряд и прийти к выводу, что щимят людей связанных с Фирташем степень МВА не позволяет?
Не, не позволяет. Степень позволяет только связать 5 этажей на Джэке, наезд на ТТ, строящегося в акуеть исторической местности и не получившего согласование минкульта, и вот, теперь, раскрытие заговора аннунаков, построивших дома с бассейном на крыше. Вообще очень трогательная любовь у руководства СБУ к модным МОПам и бассейнам на крыше. Есть у людей вкус к жизни - ничего не скажешь.
airmax78 написав:Та да, тайные подземные коммуникации, библиотека Ивана Грозного, тунель в Шамбалу.
Макс, Вы сейчас похожи на Виталика, которому пофиг, что в далёкие 70-80 года про "правилам" бывшего СССР кому то выдали землю под постройку гаражей. Виталик решил, что те документы "неправильные", потому на них можно....наплевать и отобрать землю под новую застройку. в нормальной стране сначала надо отменить гриф "секретно", потому что это неактуально, а потом получать доступ к документам. Если Вы едете в 4 утра по пустой дороге на красный и Вас останавливают, кто дурак?
Это 100%. Я правовой нигилист. То ли дело СБУ - на 3й год реализации проекта, за несколько месяцев до сдачи домов, раскрыли заговор против национальной безопасности. Но, я вижу, народ хавает. Значит все правильно делают. В конце концов, не жить же Баканову или его замам в каком-то гадюшнике.
airmax78 написав:Мне кажется в Киеве есть проблема с объектами от 4К за метр. Объекты с такой ценой не могут стоять в окружении сталинок, хрущей, совминов и "украинского кирпича" убитого жильцами. Вы не можете выходить на балкон своей квартиры за 800+куе и смотреть на говнище, которое окружает ваш дом. Иначе вы будете чувствовать себя жестко натянутым. Поэтому не верю я ни в Линден ни в Сигначу. Такой ценник с натяжкой можно ставить на Грушевского, в Даймонде. И, наверное, все.
+ не 20 квартир на этаже "в элитном доме" (сколько там в Чикаге?) Кстати, в Праге заметил, что Ылитные башни если строятся, то совсем не впритирочку. В V Tower на Панкраце, например, если на запад, то "видовые" начинаются с этажа 3-4 (чтоб выше деревьев в парке).