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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1448144914501451>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:21

  airmax78 написав:Это высокая оценка качества работы КАН-Девелопмент новым руководством СБУ. Очень хотят жить с "бассейном и барбекю на крыше, модными МОПами и вот этим всем". Здобули.

Построить последние наезды в логический ряд и прийти к выводу, что щимят людей связанных с Фирташем степень МВА не позволяет?
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:30

  UA написав:
  airmax78 написав:Это высокая оценка качества работы КАН-Девелопмент новым руководством СБУ. Очень хотят жить с "бассейном и барбекю на крыше, модными МОПами и вот этим всем". Здобули.

Построить последние наезды в логический ряд и прийти к выводу, что щимят людей связанных с Фирташем степень МВА не позволяет?


как были мы страной где рулят беспредельщики, там мы ей и останемся (((
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:36

Аналогичный расклад только мелкого уровня.
https://dbr.gov.ua/news/dbr-zatrimalo-d ... idpriemcya

В Киеве на взятке в $5 000 задержали двух прокуроров

Следователи Госбюро расследований задержали двух прокуроров одной из районных прокуратур Киева во время получения взятки в сумме 5 тысяч долларов от предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

По данным следствия, прокуроры одной из столичных местных прокуратур требовали от предпринимателя 5 тысяч долларов. За это они обещали не привлекать его к ответственности и оказать содействие в работе его АЗС. Деньги передавал посредник.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Та да, тайные подземные коммуникации, библиотека Ивана Грозного, тунель в Шамбалу.

Макс, Вы сейчас похожи на Виталика, которому пофиг, что в далёкие 70-80 года про "правилам" бывшего СССР кому то выдали землю под постройку гаражей. Виталик решил, что те документы "неправильные", потому на них можно....наплевать и отобрать землю под новую застройку.
в нормальной стране сначала надо отменить гриф "секретно", потому что это неактуально, а потом получать доступ к документам.
Если Вы едете в 4 утра по пустой дороге на красный и Вас останавливают, кто дурак?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:38

  UA написав:
  airmax78 написав:Это высокая оценка качества работы КАН-Девелопмент новым руководством СБУ. Очень хотят жить с "бассейном и барбекю на крыше, модными МОПами и вот этим всем". Здобули.

Построить последние наезды в логический ряд и прийти к выводу, что щимят людей связанных с Фирташем степень МВА не позволяет?

Не, не позволяет. Степень позволяет только связать 5 этажей на Джэке, наезд на ТТ, строящегося в акуеть исторической местности и не получившего согласование минкульта, и вот, теперь, раскрытие заговора аннунаков, построивших дома с бассейном на крыше. Вообще очень трогательная любовь у руководства СБУ к модным МОПам и бассейнам на крыше. Есть у людей вкус к жизни - ничего не скажешь.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:41

кто-то отслеживает динамику цен на пригородные участки под строительство? какие тенденции последние два года?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:42

  Serg-ik написав:
  airmax78 написав:Та да, тайные подземные коммуникации, библиотека Ивана Грозного, тунель в Шамбалу.

Макс, Вы сейчас похожи на Виталика, которому пофиг, что в далёкие 70-80 года про "правилам" бывшего СССР кому то выдали землю под постройку гаражей. Виталик решил, что те документы "неправильные", потому на них можно....наплевать и отобрать землю под новую застройку.
в нормальной стране сначала надо отменить гриф "секретно", потому что это неактуально, а потом получать доступ к документам.
Если Вы едете в 4 утра по пустой дороге на красный и Вас останавливают, кто дурак?

Это 100%. Я правовой нигилист. То ли дело СБУ - на 3й год реализации проекта, за несколько месяцев до сдачи домов, раскрыли заговор против национальной безопасности. Но, я вижу, народ хавает. Значит все правильно делают. В конце концов, не жить же Баканову или его замам в каком-то гадюшнике.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:Мне кажется в Киеве есть проблема с объектами от 4К за метр. Объекты с такой ценой не могут стоять в окружении сталинок, хрущей, совминов и "украинского кирпича" убитого жильцами. Вы не можете выходить на балкон своей квартиры за 800+куе и смотреть на говнище, которое окружает ваш дом. Иначе вы будете чувствовать себя жестко натянутым. Поэтому не верю я ни в Линден ни в Сигначу. Такой ценник с натяжкой можно ставить на Грушевского, в Даймонде. И, наверное, все.

+ не 20 квартир на этаже "в элитном доме" (сколько там в Чикаге?)
Кстати, в Праге заметил, что Ылитные башни если строятся, то совсем не впритирочку. В V Tower на Панкраце, например, если на запад, то "видовые" начинаются с этажа 3-4 (чтоб выше деревьев в парке).
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA, вы, кстати, в каком звании в отставку ушли?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:53

дел
Востаннє редагувалось zzzzzz в П'ят 09 сер, 2019 11:54, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
zzzzzz
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