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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1448144914501451

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:53

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Мне кажется в Киеве есть проблема с объектами от 4К за метр. Объекты с такой ценой не могут стоять в окружении сталинок, хрущей, совминов и "украинского кирпича" убитого жильцами. Вы не можете выходить на балкон своей квартиры за 800+куе и смотреть на говнище, которое окружает ваш дом. Иначе вы будете чувствовать себя жестко натянутым. Поэтому не верю я ни в Линден ни в Сигначу. Такой ценник с натяжкой можно ставить на Грушевского, в Даймонде. И, наверное, все.

+ не 20 квартир на этаже "в элитном доме" (сколько там в Чикаге?)
Кстати, в Праге заметил, что Ылитные башни если строятся, то совсем не впритирочку. В V Tower на Панкраце, например, если на запад, то "видовые" начинаются с этажа 3-4 (чтоб выше деревьев в парке).

не понимаю. зачем равнять xyq с пальцем. какая прага, какая чехия? автозаз уже ваг выкупил и начал произвоство гиперлупов? чехи признали свое пиво помоями и перешли на оболонь и черниговское?
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:53

  trololo написав:кто-то отслеживает динамику цен на пригородные участки под строительство? какие тенденции последние два года?

о общем стагнация но сделки потихоньку пошли и стройки активизировались
но т.к. каждый участок имеет индивидуальный набор характеристик, посему небольшое колебание цен все таки есть, но разнонаправленное
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 11:54

UA airmax78 Serg-ik

По Тетрису и СБУ. Тут два варианта, либо Никонова решили просто на деньги подоить.Либо Никонова решили взять на крючек что-бы он раскрыл схемари Кличка и дал показания.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:01

  zzzzzz написав:UA airmax78 Serg-ik

По Тетрису и СБУ. Тут два варианта, либо Никонова решили просто на деньги подоить.Либо Никонова решили взять на крючек что-бы он раскрыл схемари Кличка и дал показания.

Либо молодой команде надо проапгрейдить свои жилищные условия. Квартир сейчас много понадобится.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:06

airmax78
Ну это почти одно и тоже, или деньги или квартиры выдоить.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:17

  Прохожий написав:
  trololo написав:кто-то отслеживает динамику цен на пригородные участки под строительство? какие тенденции последние два года?

о общем стагнация но сделки потихоньку пошли и стройки активизировались
но т.к. каждый участок имеет индивидуальный набор характеристик, посему небольшое колебание цен все таки есть, но разнонаправленное


спасибо за инфо. я промониторил бегло олх - в целом, как было в районе 2тыс за сотку чето приличное, так и осталось. ну может чуть ниже. интересно, в каком радиусе основные сделки проходят. типа малютянки или там колонщины - это уже считается запопье и неликвид?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:не жить же Баканову или его замам в каком-то гадюшнике.
Думаете дело открыли после того как Баканов пришёл на должность?
Открыли по его инициативе ( или Зе-советчиков) или по инициативе старых кадров, которые хотят выслужиться?
Допускаете, что прокол мог всплыть потому, что прокуратура пересматривает все разрешения на строительства на предмет их законности, а этот эпизод просто передали в СБУ , потому что там "секретно"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:То ли дело СБУ - на 3й год реализации проекта, за несколько месяцев до сдачи домов, раскрыли заговор против национальной безопасности

Газету "Зеркало недели" уважают за объективность представители всех партий.

Уже в ближайшее время на месте снесенных корпусов завода "Радар" за Дворцом "Украина" появится строительная техника для возведения элитной многоэтажки. Замсекретаря СНБО Гладковский и коммерческий тренер столичного мэра Столар знают о супервыгодном проекте так много, что страшно спрашивать.

Затаив дыхание, ждет решения своей судьбы многотысячный коллектив предприятия "Антонов", поскольку кому-то из власть имущих уже грезятся барыши, полученные в ходе строительства жилых кварталов на месте заводских корпусов и взлетной полосы.

Аналогичная история может случиться с частью территории завода "Меридиан"..........

Статья большая, там и про "Квант"
https://zn.ua/internal/voennogo-parada-ten-293234_.html

и про Укрбуд
В тексте уведомления о собрании, который получили акционеры "Кванта", одним из пунктов значилось решение об избрании на должность Главы правления ОАО некоего Владимира Ильича Левина. Пестрая биография Владимира Ильича свидетельствует о том, что он помогал и, возможно, продолжает помогать застраивать столицу многочисленными многоэтажками экс-президенту Украинской Государственной строительной корпорации "Укрбуд", нардепу Максиму Микитасю. Левин является координатором общественной инициативы "Добрі справи", организатором которой был Микитась. Кроме того, у них есть совместный проект — сервис по подбору и продаже квартир.

Факт сотрудничества Левина с "Укрбудом" и Микитасем сам по себе являлся бы абсолютно безобидным, если бы не одно "но". В июне 2017 года некое ООО "Кантри Буд" направило руководству ОАО "Завод "Квант" инвестиционное предложение (документ датирован 6 июня 2017, исходящий № 101, копия направлена в ГК "Укроборонпром", копия на сайте). Суть предложения сводилась к следующему, дословно: "ООО "Кантри Буд" предлагает осуществить по адресу г.Киев, ул. Максимовича (Трутенко), 2, строительство жилого комплекса (с паркингами и нежилыми помещениями) ориентировочной площадью 150 000 кв. м".

Далее во вложении имелось гарантийное письмо от застройщика, сотрудничающего с инвестором, — ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в структуру Корпорации "Укрбуд", где выражалась "готовность принять участие в проекте строительства жилищного комплекса в г. Киеве по ул. Максимовича (Трутенко), 2, в качестве финансового и строительного партнера ООО "Кантри Буд".

Не нужно быть выдающимся мыслителем, чтобы понять: именно с момента попытки заведения "Укроборонпромом" на завод В.Левина начинается реализация схемы отчуждения государственного имущества.
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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