Уже в ближайшее время на месте снесенных корпусов завода "Радар" за Дворцом "Украина" появится строительная техника для возведения элитной многоэтажки. Замсекретаря СНБО Гладковский и коммерческий тренер столичного мэра Столар знают о супервыгодном проекте так много, что страшно спрашивать. Затаив дыхание, ждет решения своей судьбы многотысячный коллектив предприятия "Антонов", поскольку кому-то из власть имущих уже грезятся барыши, полученные в ходе строительства жилых кварталов на месте заводских корпусов и взлетной полосы. Аналогичная история может случиться с частью территории завода "Меридиан"..........

В тексте уведомления о собрании, который получили акционеры "Кванта", одним из пунктов значилось решение об избрании на должность Главы правления ОАО некоего Владимира Ильича Левина. Пестрая биография Владимира Ильича свидетельствует о том, что он помогал и, возможно, продолжает помогать застраивать столицу многочисленными многоэтажками экс-президенту Украинской Государственной строительной корпорации "Укрбуд", нардепу Максиму Микитасю. Левин является координатором общественной инициативы "Добрі справи", организатором которой был Микитась. Кроме того, у них есть совместный проект — сервис по подбору и продаже квартир.



Факт сотрудничества Левина с "Укрбудом" и Микитасем сам по себе являлся бы абсолютно безобидным, если бы не одно "но". В июне 2017 года некое ООО "Кантри Буд" направило руководству ОАО "Завод "Квант" инвестиционное предложение (документ датирован 6 июня 2017, исходящий № 101, копия направлена в ГК "Укроборонпром", копия на сайте). Суть предложения сводилась к следующему, дословно: "ООО "Кантри Буд" предлагает осуществить по адресу г.Киев, ул. Максимовича (Трутенко), 2, строительство жилого комплекса (с паркингами и нежилыми помещениями) ориентировочной площадью 150 000 кв. м".



Далее во вложении имелось гарантийное письмо от застройщика, сотрудничающего с инвестором, — ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в структуру Корпорации "Укрбуд", где выражалась "готовность принять участие в проекте строительства жилищного комплекса в г. Киеве по ул. Максимовича (Трутенко), 2, в качестве финансового и строительного партнера ООО "Кантри Буд".



Не нужно быть выдающимся мыслителем, чтобы понять: именно с момента попытки заведения "Укроборонпромом" на завод В.Левина начинается реализация схемы отчуждения государственного имущества.