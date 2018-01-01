airmax78 написав:

Мне кажется в Киеве есть проблема с объектами от 4К за метр. Объекты с такой ценой не могут стоять в окружении сталинок, хрущей, совминов и "украинского кирпича" убитого жильцами. Вы не можете выходить на балкон своей квартиры за 800+куе и смотреть на говнище, которое окружает ваш дом. Иначе вы будете чувствовать себя жестко натянутым. Поэтому не верю я ни в Линден ни в Сигначу. Такой ценник с натяжкой можно ставить на Грушевского, в Даймонде. И, наверное, все.