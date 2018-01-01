Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
trololo написав:кто-то отслеживает динамику цен на пригородные участки под строительство? какие тенденции последние два года?
о общем стагнация но сделки потихоньку пошли и стройки активизировались но т.к. каждый участок имеет индивидуальный набор характеристик, посему небольшое колебание цен все таки есть, но разнонаправленное
спасибо за инфо. я промониторил бегло олх - в целом, как было в районе 2тыс за сотку чето приличное, так и осталось. ну может чуть ниже. интересно, в каком радиусе основные сделки проходят. типа малютянки или там колонщины - это уже считается запопье и неликвид?
airmax78 написав:не жить же Баканову или его замам в каком-то гадюшнике.
Думаете дело открыли после того как Баканов пришёл на должность? Открыли по его инициативе ( или Зе-советчиков) или по инициативе старых кадров, которые хотят выслужиться? Допускаете, что прокол мог всплыть потому, что прокуратура пересматривает все разрешения на строительства на предмет их законности, а этот эпизод просто передали в СБУ , потому что там "секретно"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:То ли дело СБУ - на 3й год реализации проекта, за несколько месяцев до сдачи домов, раскрыли заговор против национальной безопасности
Газету "Зеркало недели" уважают за объективность представители всех партий.
Уже в ближайшее время на месте снесенных корпусов завода "Радар" за Дворцом "Украина" появится строительная техника для возведения элитной многоэтажки. Замсекретаря СНБО Гладковский и коммерческий тренер столичного мэра Столар знают о супервыгодном проекте так много, что страшно спрашивать.
Затаив дыхание, ждет решения своей судьбы многотысячный коллектив предприятия "Антонов", поскольку кому-то из власть имущих уже грезятся барыши, полученные в ходе строительства жилых кварталов на месте заводских корпусов и взлетной полосы.
Аналогичная история может случиться с частью территории завода "Меридиан"..........
В тексте уведомления о собрании, который получили акционеры "Кванта", одним из пунктов значилось решение об избрании на должность Главы правления ОАО некоего Владимира Ильича Левина. Пестрая биография Владимира Ильича свидетельствует о том, что он помогал и, возможно, продолжает помогать застраивать столицу многочисленными многоэтажками экс-президенту Украинской Государственной строительной корпорации "Укрбуд", нардепу Максиму Микитасю. Левин является координатором общественной инициативы "Добрі справи", организатором которой был Микитась. Кроме того, у них есть совместный проект — сервис по подбору и продаже квартир.
Факт сотрудничества Левина с "Укрбудом" и Микитасем сам по себе являлся бы абсолютно безобидным, если бы не одно "но". В июне 2017 года некое ООО "Кантри Буд" направило руководству ОАО "Завод "Квант" инвестиционное предложение (документ датирован 6 июня 2017, исходящий № 101, копия направлена в ГК "Укроборонпром", копия на сайте). Суть предложения сводилась к следующему, дословно: "ООО "Кантри Буд" предлагает осуществить по адресу г.Киев, ул. Максимовича (Трутенко), 2, строительство жилого комплекса (с паркингами и нежилыми помещениями) ориентировочной площадью 150 000 кв. м".
Далее во вложении имелось гарантийное письмо от застройщика, сотрудничающего с инвестором, — ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в структуру Корпорации "Укрбуд", где выражалась "готовность принять участие в проекте строительства жилищного комплекса в г. Киеве по ул. Максимовича (Трутенко), 2, в качестве финансового и строительного партнера ООО "Кантри Буд".
Не нужно быть выдающимся мыслителем, чтобы понять: именно с момента попытки заведения "Укроборонпромом" на завод В.Левина начинается реализация схемы отчуждения государственного имущества.
И про любимый Максом Рыбальский
Потуги "освободить" Рыбальский остров от военных разведчиков и оборонных предприятий четко проявились в 2005 году, когда якобы появилось некое поручение министру обороны, рожденное в недрах аппарата СНБО, о необходимости рассмотрения вопроса "выселения" военных разведчиков с острова. Даже не нужно намекать, что в тот период должность секретаря СНБО занимал нынешний глава государства П.Порошенко. Однако реализовать в то время такую операцию не удалось, поскольку как поговаривают разведчики, эти потуги разбились о непримиримую позицию руководства военного ведомства и военной разведки.
С новой силой потуги освободить остров от военной разведки возникли в 2009 году, в 2012–2013 годах, когда в Украине появилась российская девелоперская компания Мос Сити Групп, предложившая инвестировать в проект по застройке острова 1,5 млрд долл
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности? https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
airmax78 написав:Мне кажется в Киеве есть проблема с объектами от 4К за метр. Объекты с такой ценой не могут стоять в окружении сталинок, хрущей, совминов и "украинского кирпича" убитого жильцами. Вы не можете выходить на балкон своей квартиры за 800+куе и смотреть на говнище, которое окружает ваш дом. Иначе вы будете чувствовать себя жестко натянутым. Поэтому не верю я ни в Линден ни в Сигначу. Такой ценник с натяжкой можно ставить на Грушевского, в Даймонде. И, наверное, все.
+ не 20 квартир на этаже "в элитном доме" (сколько там в Чикаге?) Кстати, в Праге заметил, что Ылитные башни если строятся, то совсем не впритирочку. В V Tower на Панкраце, например, если на запад, то "видовые" начинаются с этажа 3-4 (чтоб выше деревьев в парке).
не понимаю. зачем равнять xyq с пальцем. какая прага, какая чехия? автозаз уже ваг выкупил и начал произвоство гиперлупов? чехи признали свое пиво помоями и перешли на оболонь и черниговское?
Тут неоднократно МОП-евангелист и пророк Саги Эйрмакс рассказывал, что "дома с правильными МОПами и фасадами" в Киеве строят так, что им и посреди Амстердама встать не стыдно. Хотя после фейла с Икеей (а я ему верил) почему-то начинаю верить в легенду про зята-прыймака
airmax78 написав:Мне кажется в Киеве есть проблема с объектами от 4К за метр. Объекты с такой ценой не могут стоять в окружении сталинок, хрущей, совминов и "украинского кирпича" убитого жильцами. Вы не можете выходить на балкон своей квартиры за 800+куе и смотреть на говнище, которое окружает ваш дом. Иначе вы будете чувствовать себя жестко натянутым. Поэтому не верю я ни в Линден ни в Сигначу. Такой ценник с натяжкой можно ставить на Грушевского, в Даймонде. И, наверное, все.
+ не 20 квартир на этаже "в элитном доме" (сколько там в Чикаге?) Кстати, в Праге заметил, что Ылитные башни если строятся, то совсем не впритирочку. В V Tower на Панкраце, например, если на запад, то "видовые" начинаются с этажа 3-4 (чтоб выше деревьев в парке).
Ця башта?
Зи. Переставайте заганять в ТТ з прайсом в 2 куе за квадрат.
Рыба-сом написав:[quote="4722308:airmax78"Мне кажется в Киеве есть проблема с объектами от 4К за метр. Объекты с такой ценой не могут стоять в окружении сталинок, хрущей, совминов и "украинского кирпича" убитого жильцами. Вы не можете выходить на балкон своей квартиры за 800+куе и смотреть на говнище, которое окружает ваш дом. Иначе вы будете чувствовать себя жестко натянутым. Поэтому не верю я ни в Линден ни в Сигначу. Такой ценник с натяжкой можно ставить на Грушевского, в Даймонде. И, наверное, все.[/quote + не 20 квартир на этаже "в элитном доме" (сколько там в Чикаге?) Кстати, в Праге заметил, что Ылитные башни если строятся, то совсем не впритирочку. В V Tower на Панкраце, например, если на запад, то "видовые" начинаются с этажа 3-4 (чтоб выше деревьев в парке).
Ця башта?
Зи. Переставайте заганять в ТТ з прайсом в 2 куе за квадрат.
Надіслано від мого нокія 8800
Ага, воно. Не знаю, що там з самим будинком буде (чи так як в буклеті і на рендерах), але 100%, шо у ТТ з територією/"відовими" буде трошки інакше