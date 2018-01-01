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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 14491450145114521453>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:01

  zzzzzz написав:UA airmax78 Serg-ik

По Тетрису и СБУ. Тут два варианта, либо Никонова решили просто на деньги подоить.Либо Никонова решили взять на крючек что-бы он раскрыл схемари Кличка и дал показания.

Либо молодой команде надо проапгрейдить свои жилищные условия. Квартир сейчас много понадобится.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:06

airmax78
Ну это почти одно и тоже, или деньги или квартиры выдоить.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:17

  Прохожий написав:
  trololo написав:кто-то отслеживает динамику цен на пригородные участки под строительство? какие тенденции последние два года?

о общем стагнация но сделки потихоньку пошли и стройки активизировались
но т.к. каждый участок имеет индивидуальный набор характеристик, посему небольшое колебание цен все таки есть, но разнонаправленное


спасибо за инфо. я промониторил бегло олх - в целом, как было в районе 2тыс за сотку чето приличное, так и осталось. ну может чуть ниже. интересно, в каком радиусе основные сделки проходят. типа малютянки или там колонщины - это уже считается запопье и неликвид?
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:не жить же Баканову или его замам в каком-то гадюшнике.
Думаете дело открыли после того как Баканов пришёл на должность?
Открыли по его инициативе ( или Зе-советчиков) или по инициативе старых кадров, которые хотят выслужиться?
Допускаете, что прокол мог всплыть потому, что прокуратура пересматривает все разрешения на строительства на предмет их законности, а этот эпизод просто передали в СБУ , потому что там "секретно"?
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:То ли дело СБУ - на 3й год реализации проекта, за несколько месяцев до сдачи домов, раскрыли заговор против национальной безопасности

Газету "Зеркало недели" уважают за объективность представители всех партий.

Уже в ближайшее время на месте снесенных корпусов завода "Радар" за Дворцом "Украина" появится строительная техника для возведения элитной многоэтажки. Замсекретаря СНБО Гладковский и коммерческий тренер столичного мэра Столар знают о супервыгодном проекте так много, что страшно спрашивать.

Затаив дыхание, ждет решения своей судьбы многотысячный коллектив предприятия "Антонов", поскольку кому-то из власть имущих уже грезятся барыши, полученные в ходе строительства жилых кварталов на месте заводских корпусов и взлетной полосы.

Аналогичная история может случиться с частью территории завода "Меридиан"..........

Статья большая, там и про "Квант"
https://zn.ua/internal/voennogo-parada-ten-293234_.html

и про Укрбуд
В тексте уведомления о собрании, который получили акционеры "Кванта", одним из пунктов значилось решение об избрании на должность Главы правления ОАО некоего Владимира Ильича Левина. Пестрая биография Владимира Ильича свидетельствует о том, что он помогал и, возможно, продолжает помогать застраивать столицу многочисленными многоэтажками экс-президенту Украинской Государственной строительной корпорации "Укрбуд", нардепу Максиму Микитасю. Левин является координатором общественной инициативы "Добрі справи", организатором которой был Микитась. Кроме того, у них есть совместный проект — сервис по подбору и продаже квартир.

Факт сотрудничества Левина с "Укрбудом" и Микитасем сам по себе являлся бы абсолютно безобидным, если бы не одно "но". В июне 2017 года некое ООО "Кантри Буд" направило руководству ОАО "Завод "Квант" инвестиционное предложение (документ датирован 6 июня 2017, исходящий № 101, копия направлена в ГК "Укроборонпром", копия на сайте). Суть предложения сводилась к следующему, дословно: "ООО "Кантри Буд" предлагает осуществить по адресу г.Киев, ул. Максимовича (Трутенко), 2, строительство жилого комплекса (с паркингами и нежилыми помещениями) ориентировочной площадью 150 000 кв. м".

Далее во вложении имелось гарантийное письмо от застройщика, сотрудничающего с инвестором, — ООО "Укрбуд Девелопмент", входящего в структуру Корпорации "Укрбуд", где выражалась "готовность принять участие в проекте строительства жилищного комплекса в г. Киеве по ул. Максимовича (Трутенко), 2, в качестве финансового и строительного партнера ООО "Кантри Буд".

Не нужно быть выдающимся мыслителем, чтобы понять: именно с момента попытки заведения "Укроборонпромом" на завод В.Левина начинается реализация схемы отчуждения государственного имущества.


И про любимый Максом Рыбальский
Потуги "освободить" Рыбальский остров от военных разведчиков и оборонных предприятий четко проявились в 2005 году, когда якобы появилось некое поручение министру обороны, рожденное в недрах аппарата СНБО, о необходимости рассмотрения вопроса "выселения" военных разведчиков с острова. Даже не нужно намекать, что в тот период должность секретаря СНБО занимал нынешний глава государства П.Порошенко. Однако реализовать в то время такую операцию не удалось, поскольку как поговаривают разведчики, эти потуги разбились о непримиримую позицию руководства военного ведомства и военной разведки.

С новой силой потуги освободить остров от военной разведки возникли в 2009 году, в 2012–2013 годах, когда в Украине появилась российская девелоперская компания Мос Сити Групп, предложившая инвестировать в проект по застройке острова 1,5 млрд долл
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 12:52

  plugatyrev написав:
  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Мне кажется в Киеве есть проблема с объектами от 4К за метр. Объекты с такой ценой не могут стоять в окружении сталинок, хрущей, совминов и "украинского кирпича" убитого жильцами. Вы не можете выходить на балкон своей квартиры за 800+куе и смотреть на говнище, которое окружает ваш дом. Иначе вы будете чувствовать себя жестко натянутым. Поэтому не верю я ни в Линден ни в Сигначу. Такой ценник с натяжкой можно ставить на Грушевского, в Даймонде. И, наверное, все.

+ не 20 квартир на этаже "в элитном доме" (сколько там в Чикаге?)
Кстати, в Праге заметил, что Ылитные башни если строятся, то совсем не впритирочку. В V Tower на Панкраце, например, если на запад, то "видовые" начинаются с этажа 3-4 (чтоб выше деревьев в парке).

не понимаю. зачем равнять xyq с пальцем. какая прага, какая чехия? автозаз уже ваг выкупил и начал произвоство гиперлупов? чехи признали свое пиво помоями и перешли на оболонь и черниговское?

Тут неоднократно МОП-евангелист и пророк Саги Эйрмакс рассказывал, что "дома с правильными МОПами и фасадами" в Киеве строят так, что им и посреди Амстердама встать не стыдно.
Хотя после фейла с Икеей (а я ему верил) почему-то начинаю верить в легенду про зята-прыймака 8)
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:23

  trololo написав:ты местный новый кремлеботик?

не ты, а вы.
и - нет, не кремлебот. а вас обидело что именно - колония или название хозяев?
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:Мне кажется в Киеве есть проблема с объектами от 4К за метр. Объекты с такой ценой не могут стоять в окружении сталинок, хрущей, совминов и "украинского кирпича" убитого жильцами. Вы не можете выходить на балкон своей квартиры за 800+куе и смотреть на говнище, которое окружает ваш дом. Иначе вы будете чувствовать себя жестко натянутым. Поэтому не верю я ни в Линден ни в Сигначу. Такой ценник с натяжкой можно ставить на Грушевского, в Даймонде. И, наверное, все.

+ не 20 квартир на этаже "в элитном доме" (сколько там в Чикаге?)
Кстати, в Праге заметил, что Ылитные башни если строятся, то совсем не впритирочку. В V Tower на Панкраце, например, если на запад, то "видовые" начинаются с этажа 3-4 (чтоб выше деревьев в парке).
Ця башта?

Зи. Переставайте заганять в ТТ з прайсом в 2 куе за квадрат.Зображення

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Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:45

  Первый написав:
Рыба-сом написав:[quote="4722308:airmax78"Мне кажется в Киеве есть проблема с объектами от 4К за метр. Объекты с такой ценой не могут стоять в окружении сталинок, хрущей, совминов и "украинского кирпича" убитого жильцами. Вы не можете выходить на балкон своей квартиры за 800+куе и смотреть на говнище, которое окружает ваш дом. Иначе вы будете чувствовать себя жестко натянутым. Поэтому не верю я ни в Линден ни в Сигначу. Такой ценник с натяжкой можно ставить на Грушевского, в Даймонде. И, наверное, все.[/quote
+ не 20 квартир на этаже "в элитном доме" (сколько там в Чикаге?)
Кстати, в Праге заметил, что Ылитные башни если строятся, то совсем не впритирочку. В V Tower на Панкраце, например, если на запад, то "видовые" начинаются с этажа 3-4 (чтоб выше деревьев в парке).
Ця башта?

Зи. Переставайте заганять в ТТ з прайсом в 2 куе за квадрат.Зображення

Надіслано від мого нокія 8800

Ага, воно. Не знаю, що там з самим будинком буде (чи так як в буклеті і на рендерах), але 100%, шо у ТТ з територією/"відовими" буде трошки інакше :mrgreen:
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:49

Рыба-сом а что, у даймонда на грушевского намного лучше?!
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