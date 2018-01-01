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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:51
plugatyrev написав:Рыба-сом
а что, у даймонда на грушевского намного лучше?!
Это Эйр его нахваливает, я за него не топил
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:55
Рыба-сом написав: plugatyrev написав:
не понимаю. зачем равнять xyq с пальцем. какая прага, какая чехия? автозаз уже ваг выкупил и начал произвоство гиперлупов? чехи признали свое пиво помоями и перешли на оболонь и черниговское?
Тут неоднократно МОП-евангелист и пророк Саги Эйрмакс рассказывал, что "дома с правильными МОПами и фасадами" в Киеве строят так, что им и посреди Амстердама встать не стыдно.
Хотя после фейла с Икеей (а я ему верил) почему-то начинаю верить в легенду про зята-прыймака
Именно так их и строят в Киеве, что мой друг из Амстердама подокуевает, когда видит входные группы.
И чем вас так Икея обидела? Прелесть ее в том, что в одном месте вы сразу видите как будет выглядеть ВСЯ ваша квартира от и до. И это не будет какое-то быкотство, как легко может быть, если вы все подбираете сами и на свой вкус. При этом Икея обеспечивает более-менее приличное качество и вменяемую цену.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 13:59
Рыба-сом написав: plugatyrev написав:Рыба-сом
а что, у даймонда на грушевского намного лучше?!
Это Эйр его нахваливает, я за него не топил
Нах Даймонду придомовая? Аксольдова могила и парк Славы их придомовая.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:01
airmax78 написав:
И чем вас так Икея обидела? Прелесть ее в том, что в одном месте вы сразу видите как будет выглядеть ВСЯ ваша квартира от и до. И это не будет какое-то быкотство, как легко может быть, если вы все подбираете сами и на свой вкус. При этом Икея обеспечивает более-менее приличное качество и вменяемую цену.
Я не верю, что это пишет элитист Эйр.
Да, удобно: пришёл, и всё купил для новой/арендной квартиры на скромный бюджет от рамочек для картин до мебели и держателей для туалетной бумаги.
Но оно ж реально всё дешёвое и, хоть сделано действительно хорошо как на эти деньги, это всё явно видно + через год юзанья ушатывается дай Б-же, сразу становится понятно, что это и почему так дёшево.
Кароч, это Юск + Эпицентр. Такое добро есть и в Киеве (ну, может, не в одном магазине сразу), реально не понимаю этого культа Икеи.
ЗЫ Это как если б Вы написали: ой какие квартиры хорошие в Аркаде/ДБК с ремонтом: зашёл - и сразу можно жить )))
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:02
airmax78 написав: Рыба-сом написав: plugatyrev написав:
не понимаю. зачем равнять xyq с пальцем. какая прага, какая чехия? автозаз уже ваг выкупил и начал произвоство гиперлупов? чехи признали свое пиво помоями и перешли на оболонь и черниговское?
Тут неоднократно МОП-евангелист и пророк Саги Эйрмакс рассказывал, что "дома с правильными МОПами и фасадами" в Киеве строят так, что им и посреди Амстердама встать не стыдно.
Хотя после фейла с Икеей (а я ему верил) почему-то начинаю верить в легенду про зята-прыймака
Именно так их и строят в Киеве, что мой друг из Амстердама подокуевает, когда видит входные группы.
И чем вас так Икея обидела? Прелесть ее в том, что в одном месте вы сразу видите как будет выглядеть ВСЯ ваша квартира от и до. И это не будет какое-то быкотство, как легко может быть, если вы все подбираете сами и на свой вкус. При этом Икея обеспечивает более-менее приличное качество и вменяемую цену.
...входные группы...это называется потемкинские деревни. обкатано 200 лет назад
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plugatyrev
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:08
Ребята, давайте завязывать с критикой домов, в которых мы с вами максимум что можем купить - это гостевой санузел. Давайте возвращаться на землю.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:11
Рыба-сом написав: Первый написав:
Рыба-сом написав:+ не 20 квартир на этаже "в элитном доме" (сколько там в Чикаге?)
Кстати, в Праге заметил, что Ылитные башни если строятся, то совсем не впритирочку. В V Tower на Панкраце, например, если на запад, то "видовые" начинаются с этажа 3-4 (чтоб выше деревьев в парке).
Ця башта?
Зи. Переставайте заганять в ТТ з прайсом в 2 куе за квадрат.
Надіслано від мого нокія 8800
Ага, воно. Не знаю, що там з самим будинком буде (чи так як в буклеті і на рендерах), але 100%, шо у ТТ з територією/"відовими" буде трошки інакше
12 900 000 крон студія. На 8 поверсі 45 квадратів з видом в труселя.....
Зупиняйтесь, це вже не смішно.
Зи. Тт походу продають за безкоштовно.
Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:15
Первый, меценати чи якісь інші причини?
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Рыба-сом
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