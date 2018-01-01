Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Рыба-сом написав:Первый, меценати чи якісь інші причини?
Їх чимало. Наприклад відсутність кредитування, нижча вартість праці, будівельних матеріалів, енергії та решти комунальних послуг, транспортних витрат.
Але ж розмова не про те, а про те що в празі за 4 куе супербуперхайкласзаипися квартири, а в києві омно. А тепер виходить, що в празі квадрат смарту в будинку аля ЦП коштує 10койро.... що в 4-5 разів дорожче цп. Впору починати гілку коли почнеться обвал нереальних цін в Празі.
Зи. Тут взагалі повний розрив шаблонів. Нам би 5 поверхівок як у ойропі, а тут 94 метри висотка і з таким конським прайсом.
Первый написав:Але ж розмова не про те, а про те що в празі за 4 куе супербуперхайкласзаипися квартири, а в києві омно.
Трошки не так: і "омном" ніхто не називав, і ЦП до цього будинку (якщо брати не саму коробку - тут не знаю, тому сперечатися не буду - а "воопщє") ще далеко. ЗІ Відсутність кредитування не дає зубожілим купувати хати в ТТ, тому ціни такі низькі, я правильно зрозумів?
Первый написав:Але ж розмова не про те, а про те що в празі за 4 куе супербуперхайкласзаипися квартири, а в києві омно.
Трошки не так: і "омном" ніхто не називав, і ЦП до цього будинку (якщо брати не саму коробку - тут не знаю, тому сперечатися не буду - а "воопщє") ще далеко. ЗІ Відсутність кредитування не дає зубожілим купувати хати в ТТ, тому ціни такі низькі, я правильно зрозумів?
Середня зп у розмірі 7 тис грн дає змогу поставити ціник лише в 2 куе. Ви ж бажали щоб Я це написав? Я ж написав у чому проблема. Низькі зп у тому числі. Щодо відсутності кредитування, то це стосується не лише "зубожілих" але й забудовника. Тому по факту відсутність кредитування це шанс для людей з котлетою.
Тим більше що 73% зелюдей сповна оптимізму і на днях все буде Зе:-).
[/quote] Ребята, давайте завязывать с критикой домов, в которых мы с вами максимум что можем купить - это гостевой санузел. Давайте возвращаться на землю.[/quote] в стойло?! у шаромыг не получилось так теперь мах нежно приглашает??