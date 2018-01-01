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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:26
Рыба-сом написав:Первый, меценати чи якісь інші причини?
Їх чимало. Наприклад відсутність кредитування, нижча вартість праці, будівельних матеріалів, енергії та решти комунальних послуг, транспортних витрат.
Але ж розмова не про те, а про те що в празі за 4 куе супербуперхайкласзаипися квартири, а в києві омно.
А тепер виходить, що в празі квадрат смарту в будинку аля ЦП коштує 10койро.... що в 4-5 разів дорожче цп.
Впору починати гілку коли почнеться обвал нереальних цін в Празі.
Зи. Тут взагалі повний розрив шаблонів. Нам би 5 поверхівок як у ойропі, а тут 94 метри висотка і з таким конським прайсом.
Не вмовляйте. В тт не піду. Чекаю па тищі.
Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:31
Первый написав:
Але ж розмова не про те, а про те що в празі за 4 куе супербуперхайкласзаипися квартири, а в києві омно.
Трошки не так: і "омном" ніхто не називав, і ЦП до цього будинку (якщо брати не саму коробку - тут не знаю, тому сперечатися не буду - а "воопщє") ще далеко.
ЗІ Відсутність кредитування не дає зубожілим купувати хати в ТТ, тому ціни такі низькі, я правильно зрозумів?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
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Рыба-сом
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:02
Рыба-сом написав: Первый написав:
Але ж розмова не про те, а про те що в празі за 4 куе супербуперхайкласзаипися квартири, а в києві омно.
Трошки не так: і "омном" ніхто не називав, і ЦП до цього будинку (якщо брати не саму коробку - тут не знаю, тому сперечатися не буду - а "воопщє") ще далеко.
ЗІ Відсутність кредитування не дає зубожілим купувати хати в ТТ, тому ціни такі низькі, я правильно зрозумів?
Середня зп у розмірі 7 тис грн дає змогу поставити ціник лише в 2 куе. Ви ж бажали щоб Я це написав?
Я ж написав у чому проблема. Низькі зп у тому числі.
Щодо відсутності кредитування, то це стосується не лише "зубожілих" але й забудовника.
Тому по факту відсутність кредитування це шанс для людей з котлетою.
Тим більше що 73% зелюдей сповна оптимізму і на днях все буде Зе:-).
Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:09
Первый написав:
Надіслано від мого нокія 8800
Человек который топит за модные МОПы пишет с нокия 8800
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:50
[/quote]
Ребята, давайте завязывать с критикой домов, в которых мы с вами максимум что можем купить - это гостевой санузел. Давайте возвращаться на землю.[/quote]
в стойло?! у шаромыг не получилось так теперь мах нежно приглашает??
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plugatyrev
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:09
zzzzzz написав: Первый написав:
Надіслано від мого нокія 8800
Человек который топит за модные МОПы пишет с нокия 8800
Косит понемногу баблишко,как только на афон заберётся,вообще учётку ждёт судьба ЮрыБпс,мания величия от собственной важности)))
А чего это Макс уже на Геос стрелы ненависти пускает,наделся сидеть за соседним столиком с Уней,а его не взяли???
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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somilitark
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:12
plugatyrev написав:
тут с телефункена кто то писал. образца 1937г.
Фейслесс
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Serg-ik
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