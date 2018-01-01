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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1450145114521453

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:Первый, меценати чи якісь інші причини?
Їх чимало. Наприклад відсутність кредитування, нижча вартість праці, будівельних матеріалів, енергії та решти комунальних послуг, транспортних витрат.

Але ж розмова не про те, а про те що в празі за 4 куе супербуперхайкласзаипися квартири, а в києві омно.
А тепер виходить, що в празі квадрат смарту в будинку аля ЦП коштує 10койро.... що в 4-5 разів дорожче цп.
Впору починати гілку коли почнеться обвал нереальних цін в Празі.

Зи. Тут взагалі повний розрив шаблонів. Нам би 5 поверхівок як у ойропі, а тут 94 метри висотка і з таким конським прайсом.

Не вмовляйте. В тт не піду. Чекаю па тищі.:-)

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Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 14:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Первый написав:Але ж розмова не про те, а про те що в празі за 4 куе супербуперхайкласзаипися квартири, а в києві омно.

Трошки не так: і "омном" ніхто не називав, і ЦП до цього будинку (якщо брати не саму коробку - тут не знаю, тому сперечатися не буду - а "воопщє") ще далеко.
ЗІ Відсутність кредитування не дає зубожілим купувати хати в ТТ, тому ціни такі низькі, я правильно зрозумів?
Краны крутятся, говнострои мутятся (с)
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Рыба-сом написав:
  Первый написав:Але ж розмова не про те, а про те що в празі за 4 куе супербуперхайкласзаипися квартири, а в києві омно.

Трошки не так: і "омном" ніхто не називав, і ЦП до цього будинку (якщо брати не саму коробку - тут не знаю, тому сперечатися не буду - а "воопщє") ще далеко.
ЗІ Відсутність кредитування не дає зубожілим купувати хати в ТТ, тому ціни такі низькі, я правильно зрозумів?


Середня зп у розмірі 7 тис грн дає змогу поставити ціник лише в 2 куе. Ви ж бажали щоб Я це написав?
Я ж написав у чому проблема. Низькі зп у тому числі.
Щодо відсутності кредитування, то це стосується не лише "зубожілих" але й забудовника.
Тому по факту відсутність кредитування це шанс для людей з котлетою.

Тим більше що 73% зелюдей сповна оптимізму і на днях все буде Зе:-).




Надіслано від мого нокія 8800
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:09

  Первый написав:Надіслано від мого нокія 8800


Человек который топит за модные МОПы пишет с нокия 8800 :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:43

  zzzzzz написав:
  Первый написав:Надіслано від мого нокія 8800


Человек который топит за модные МОПы пишет с нокия 8800 :mrgreen:

тут с телефункена кто то писал. образца 1937г. жизнь прекрасна но удивительна...
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 15:50

[/quote]
Ребята, давайте завязывать с критикой домов, в которых мы с вами максимум что можем купить - это гостевой санузел. Давайте возвращаться на землю.[/quote]
в стойло?! у шаромыг не получилось так теперь мах нежно приглашает?? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:09

  zzzzzz написав:
  Первый написав:Надіслано від мого нокія 8800


Человек который топит за модные МОПы пишет с нокия 8800 :mrgreen:


Косит понемногу баблишко,как только на афон заберётся,вообще учётку ждёт судьба ЮрыБпс,мания величия от собственной важности)))

А чего это Макс уже на Геос стрелы ненависти пускает,наделся сидеть за соседним столиком с Уней,а его не взяли??? :lol: :shock:
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  plugatyrev написав:тут с телефункена кто то писал. образца 1937г.

Фейслесс
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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