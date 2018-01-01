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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 16:56
trololo написав: Прохожий написав: trololo написав:
кто-то отслеживает динамику цен на пригородные участки под строительство? какие тенденции последние два года?
о общем стагнация но сделки потихоньку пошли и стройки активизировались
но т.к. каждый участок имеет индивидуальный набор характеристик, посему небольшое колебание цен все таки есть, но разнонаправленное
спасибо за инфо. я промониторил бегло олх - в целом, как было в районе 2тыс за сотку чето приличное, так и осталось. ну может чуть ниже. интересно, в каком радиусе основные сделки проходят. типа малютянки или там колонщины - это уже считается запопье и неликвид?
в основном движение идет в пятнах новой "живой" коттеджной застройки, участки среди шлаковников и "в поле" неликвид
по ценам, в Киеве в Жулянах в пятне новой застройки реальные сделки стартуют с 38-40куе за 8 соток при наличии Акта без коммуникаций
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:00
plugatyrev написав:
Ребята, давайте завязывать с критикой домов, в которых мы с вами максимум что можем купить - это гостевой санузел. Давайте возвращаться на землю.[/quote]
в стойло?! у шаромыг не получилось так теперь мах нежно приглашает??
[/quote]
2й день жду список киевских строящихся объектов с ценником от 4койро за м2
не дождусь?
их нет?
Востаннє редагувалось Прохожий
в П'ят 09 сер, 2019 17:07, всього редагувалось 1 раз.
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:05
Три дні жив в Братиславі(проживання дешевше(, фактично їздив до Відня десь 75км .Досить потужно йде забудова.Навіть чисто візуально досить цікаві проекти.Межа міста клрдон з Австрією.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:21
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:30
Рыба-сом написав: airmax78 написав:
И чем вас так Икея обидела? Прелесть ее в том, что в одном месте вы сразу видите как будет выглядеть ВСЯ ваша квартира от и до. И это не будет какое-то быкотство, как легко может быть, если вы все подбираете сами и на свой вкус. При этом Икея обеспечивает более-менее приличное качество и вменяемую цену.
Я не верю, что это пишет элитист Эйр.
Да, удобно: пришёл, и всё купил для новой/арендной квартиры на скромный бюджет от рамочек для картин до мебели и держателей для туалетной бумаги.
Но оно ж реально всё дешёвое и, хоть сделано действительно хорошо как на эти деньги, это всё явно видно + через год юзанья ушатывается дай Б-же, сразу становится понятно, что это и почему так дёшево.
Кароч, это Юск + Эпицентр. Такое добро есть и в Киеве (ну, может, не в одном магазине сразу), реально не понимаю этого культа Икеи.
...
Такая же фигня была с первыми МакДональдсами, позднее с первыми Н&М - очереди, толпы, восторги... потом многих попустило.
Вошел себе Икеа на рынок Украины - ну и слава богу, у остальных одним конкурентом стало больше, а у покупателя стал больше выбор.
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:32
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Додано: П'ят 09 сер, 2019 17:36
Прохожий написав: plugatyrev написав:
Ребята, давайте завязывать с критикой домов, в которых мы с вами максимум что можем купить - это гостевой санузел. Давайте возвращаться на землю.
в стойло?! у шаромыг не получилось так теперь мах нежно приглашает??
[/quote]
2й день жду список киевских строящихся объектов с ценником от 4койро за м2
не дождусь?
их нет?[/quote]
первый незачет. на переподготовку
ЗЫ. с каких вы предлагаете воспринимать хотелки шаромыг за истину в последней инстанции?! обоснуйте.
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