airmax78 написав: И чем вас так Икея обидела? Прелесть ее в том, что в одном месте вы сразу видите как будет выглядеть ВСЯ ваша квартира от и до. И это не будет какое-то быкотство, как легко может быть, если вы все подбираете сами и на свой вкус. При этом Икея обеспечивает более-менее приличное качество и вменяемую цену. И чем вас так Икея обидела? Прелесть ее в том, что в одном месте вы сразу видите как будет выглядеть ВСЯ ваша квартира от и до. И это не будет какое-то быкотство, как легко может быть, если вы все подбираете сами и на свой вкус. При этом Икея обеспечивает более-менее приличное качество и вменяемую цену.

Я не верю, что это пишет элитист Эйр.Да, удобно: пришёл, и всё купил для новой/арендной квартиры на скромный бюджет от рамочек для картин до мебели и держателей для туалетной бумаги.Но оно ж реально всё дешёвое и, хоть сделано действительно хорошо как на эти деньги, это всё явно видно + через год юзанья ушатывается дай Б-же, сразу становится понятно, что это и почему так дёшево.Кароч, это Юск + Эпицентр. Такое добро есть и в Киеве (ну, может, не в одном магазине сразу), реально не понимаю этого культа Икеи....