Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Власти Киева заказали ремонт километра улицы Пушкинской в центре города за 140 миллионов. Ремонт будет делать фирма Труханова. От одесской бартвы благодарочка. Виталя реально красава. Спасибо за подогрев
Итоговая ведомость ресурсов и смета как положено не опубликована)))
Власти Киева заказали ремонт километра улицы Пушкинской в центре города за 140 миллионов. Ремонт будет делать фирма Труханова. От одесской бартвы благодарочка. Виталя реально красава. Спасибо за подогрев
Итоговая ведомость ресурсов и смета как положено не опубликована)))