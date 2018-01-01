Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Власти Киева заказали ремонт километра улицы Пушкинской в центре города за 140 миллионов. Ремонт будет делать фирма Труханова. От одесской бартвы благодарочка. Виталя реально красава. Спасибо за подогрев
Итоговая ведомость ресурсов и смета как положено не опубликована)))
Власти Киева заказали ремонт километра улицы Пушкинской в центре города за 140 миллионов. Ремонт будет делать фирма Труханова. От одесской бартвы благодарочка. Виталя реально красава. Спасибо за подогрев
Итоговая ведомость ресурсов и смета как положено не опубликована)))
Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове, вважає президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір і радить не надто відкладати купівлю нерухомості, адже вже восени ціни можуть різко злетіти вгору. «Як говорить одна китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!». Деталі тут: https://kmb.ua/ua/news/igor-kushnir-sta ... vremennoe/
investorkiev написав:Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове, вважає президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір і радить не надто відкладати купівлю нерухомості, адже вже восени ціни можуть різко злетіти вгору. «Як говорить одна китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!». Деталі тут: https://kmb.ua/ua/news/igor-kushnir-sta ... vremennoe/
О какой стагнации речь? Просмотры по 2 раза в день. Как посказились.
investorkiev написав:Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове, вважає президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір і радить не надто відкладати купівлю нерухомості, адже вже восени ціни можуть різко злетіти вгору. «Як говорить одна китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!». Деталі тут: https://kmb.ua/ua/news/igor-kushnir-sta ... vremennoe/
а і взагалі то у нашому житті усе тимчасове і стагнація і кушнір і взагалі то ми всі помремо
investorkiev написав:Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове, вважає президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір і радить не надто відкладати купівлю нерухомості, адже вже восени ціни можуть різко злетіти вгору. «Як говорить одна китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!». Деталі тут: https://kmb.ua/ua/news/igor-kushnir-sta ... vremennoe/
а і взагалі то у нашому житті усе тимчасове і стагнація і кушнір і взагалі то ми всі помремо
Поэтому съемное - наше все. И родственники за наследство не передерутся. А из реальной недвиги в собственность я бы покупал хороший участок на возвышенности, в городке с гранитными МАФами, поближе к центру, желательно с песчаной почвой. И заранее заказывал бы этот самый гранитный МАФ (родственники потом сэкономить могут).