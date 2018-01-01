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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1453145414551456>

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:34

Спасибо Виталий Кличкооооо....

Власти Киева заказали ремонт километра улицы Пушкинской в центре города за 140 миллионов. Ремонт будет делать фирма Труханова.
От одесской бартвы благодарочка. Виталя реально красава. Спасибо за подогрев :mrgreen:

Итоговая ведомость ресурсов и смета как положено не опубликована)))


https://biz.censor.net.ua/news/3142204/ ... _millionov
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:51

  zzzzzz написав:Спасибо Виталий Кличкооооо....

Власти Киева заказали ремонт километра улицы Пушкинской в центре города за 140 миллионов. Ремонт будет делать фирма Труханова.
От одесской бартвы благодарочка. Виталя реально красава. Спасибо за подогрев :mrgreen:

Итоговая ведомость ресурсов и смета как положено не опубликована)))


https://biz.censor.net.ua/news/3142204/ ... _millionov

Ростдорстрой - не совсем Труханова контора. И кстати, делают они на совесть. Грушевского они делали в 2012м - ни одной ямки.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 19:58

  Первый написав:Надіслано від мого нокія 8800

Відключіть ці й обані посилання з ваших слухавок 8800 , и каллег, ссцуко , режет глаз. :mrgreen:
Vadim V
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:03

  Vadim V написав:
  Первый написав:Надіслано від мого нокія 8800

Відключіть ці й обані посилання з ваших слухавок 8800 , и каллег, ссцуко , режет глаз. :mrgreen:

а мне нравиЦЦо 8)
стесняюсь спросить, вы огрызкодрочер? :shock:

Надіслано від мого нокія 3310
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 20:13

  Прохожий написав:Надіслано від мого нокія 3310


Крутой мен

Надіслано від мого телехфону
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове, вважає президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір і радить не надто відкладати купівлю нерухомості, адже вже восени ціни можуть різко злетіти вгору.
«Як говорить одна китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!».
Деталі тут: https://kmb.ua/ua/news/igor-kushnir-sta ... vremennoe/
investorkiev
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:32

  investorkiev написав:Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове, вважає президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір і радить не надто відкладати купівлю нерухомості, адже вже восени ціни можуть різко злетіти вгору.
«Як говорить одна китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!».
Деталі тут: https://kmb.ua/ua/news/igor-kushnir-sta ... vremennoe/

О какой стагнации речь? Просмотры по 2 раза в день. Как посказились.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:44

  zzzzzz написав:
  Прохожий написав:Надіслано від мого нокія 3310


Крутой мен

Надіслано від мого телехфону

я вашего средства связи IMEI шатал

надіслано з АМТ-47 :mrgreen:
Востаннє редагувалось plugatyrev в П'ят 09 сер, 2019 21:49, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:47

  investorkiev написав:Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове, вважає президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір і радить не надто відкладати купівлю нерухомості, адже вже восени ціни можуть різко злетіти вгору.
«Як говорить одна китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!».
Деталі тут: https://kmb.ua/ua/news/igor-kushnir-sta ... vremennoe/

а і взагалі то у нашому житті усе тимчасове і стагнація і кушнір і взагалі то ми всі помремо :mrgreen:
plugatyrev
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:50

  plugatyrev написав:
  investorkiev написав:Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове, вважає президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір і радить не надто відкладати купівлю нерухомості, адже вже восени ціни можуть різко злетіти вгору.
«Як говорить одна китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!».
Деталі тут: https://kmb.ua/ua/news/igor-kushnir-sta ... vremennoe/

а і взагалі то у нашому житті усе тимчасове і стагнація і кушнір і взагалі то ми всі помремо :mrgreen:

Поэтому съемное - наше все. И родственники за наследство не передерутся. А из реальной недвиги в собственность я бы покупал хороший участок на возвышенности, в городке с гранитными МАФами, поближе к центру, желательно с песчаной почвой. И заранее заказывал бы этот самый гранитный МАФ (родственники потом сэкономить могут).
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