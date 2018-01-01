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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1453145414551456

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 21:58

  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:
  investorkiev написав:Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове, вважає президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір і радить не надто відкладати купівлю нерухомості, адже вже восени ціни можуть різко злетіти вгору.
«Як говорить одна китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!».
Деталі тут: https://kmb.ua/ua/news/igor-kushnir-sta ... vremennoe/

а і взагалі то у нашому житті усе тимчасове і стагнація і кушнір і взагалі то ми всі помремо :mrgreen:

Поэтому съемное - наше все. И родственники за наследство не передерутся. А из реальной недвиги в собственность я бы покупал хороший участок на возвышенности, в городке с гранитными МАФами, поближе к центру, желательно с песчаной почвой. И заранее заказывал бы этот самый гранитный МАФ (родственники потом сэкономить могут).

так то оно так, да это съемное кто-то да сдает и купоны на этом пилит. так почему это не должен быть я?... :wink:
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:07

  Vadim V написав:
  Первый написав:Надіслано від мого нокія 8800

Відключіть ці й обані посилання з ваших слухавок 8800 , и каллег, ссцуко , режет глаз. :mrgreen:

оранжевого тролит
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:28

  plugatyrev написав:
  airmax78 написав:
  plugatyrev написав:а і взагалі то у нашому житті усе тимчасове і стагнація і кушнір і взагалі то ми всі помремо :mrgreen:

Поэтому съемное - наше все. И родственники за наследство не передерутся. А из реальной недвиги в собственность я бы покупал хороший участок на возвышенности, в городке с гранитными МАФами, поближе к центру, желательно с песчаной почвой. И заранее заказывал бы этот самый гранитный МАФ (родственники потом сэкономить могут).

так то оно так, да это съемное кто-то да сдает и купоны на этом пилит. так почему это не должен быть я?... :wink:

Потому что всех денег не заработаешь.
Кстати, сегодня паркоместо сдал. За 3000 чистыми. Грейт сакцесс.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 09 сер, 2019 22:36

airmax78 ну хз, но мизантроп прав. наше дело маленькое... :mrgreen:
plugatyrev
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