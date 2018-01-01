Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
investorkiev написав:Стагнація ринку нерухомості - явище тимчасове, вважає президент "Київміськбуду" Ігор Кушнір і радить не надто відкладати купівлю нерухомості, адже вже восени ціни можуть різко злетіти вгору. «Як говорить одна китайське прислів'я, найкращий час для покупки нерухомості - зараз. Раджу придивлятися вже, поки діють літні знижки. Тому що осіння активізація принесе з собою не тільки зростання долара, але і зростання цін на квартири!». Деталі тут: https://kmb.ua/ua/news/igor-kushnir-sta ... vremennoe/
а і взагалі то у нашому житті усе тимчасове і стагнація і кушнір і взагалі то ми всі помремо
Поэтому съемное - наше все. И родственники за наследство не передерутся. А из реальной недвиги в собственность я бы покупал хороший участок на возвышенности, в городке с гранитными МАФами, поближе к центру, желательно с песчаной почвой. И заранее заказывал бы этот самый гранитный МАФ (родственники потом сэкономить могут).
так то оно так, да это съемное кто-то да сдает и купоны на этом пилит. так почему это не должен быть я?...
plugatyrev написав:а і взагалі то у нашому житті усе тимчасове і стагнація і кушнір і взагалі то ми всі помремо
Поэтому съемное - наше все. И родственники за наследство не передерутся. А из реальной недвиги в собственность я бы покупал хороший участок на возвышенности, в городке с гранитными МАФами, поближе к центру, желательно с песчаной почвой. И заранее заказывал бы этот самый гранитный МАФ (родственники потом сэкономить могут).
так то оно так, да это съемное кто-то да сдает и купоны на этом пилит. так почему это не должен быть я?...
Потому что всех денег не заработаешь. Кстати, сегодня паркоместо сдал. За 3000 чистыми. Грейт сакцесс.
не ты, а вы. и - нет, не кремлебот. а вас обидело что именно - колония или название хозяев?
Хозяева у таких шестёрок как ты, работающих за малый прайс говнометов
хозяева, похоже, есть у вас. и пока они тут рулят. но это пока. а потом соберете вещи и на запад. и может ваших детей будут присылать как яресек и супрунш страны добивать. хотя нет. вы там будете никем. это тут колониальная администрация, а там - никто.
airmax78 написав:О, очередной борец с мировой закулисой и кланом Ротшильдов.
давайте без ярлыков. мне нет дела до закулисы и кланов - я слишком мелкий. мне за державу обидно. не согласны - пишите по сути. а то клоун обиделся, что я страну колонией назвал. а я не прав?
Абсолютно правы. Мы последние 360 лет являлись колонией Московского царства со всеми классическим колониальными атрибутами. Несколько раз пытались рыпнуться. Безуспешно. Последний раз - в 2014м. Чем закончится - пока непонятно. Но с победой клоуна прогноз скорее неутешительный.
airmax78 написав:О, очередной борец с мировой закулисой и кланом Ротшильдов.
давайте без ярлыков. мне нет дела до закулисы и кланов - я слишком мелкий. мне за державу обидно. не согласны - пишите по сути. а то клоун обиделся, что я страну колонией назвал. а я не прав?
Абсолютно правы. Мы последние 360 лет являлись колонией Московского царства со всеми классическим колониальными атрибутами. Несколько раз пытались рыпнуться. Безуспешно. Последний раз - в 2014м. Чем закончится - пока непонятно. Но с победой клоуна прогноз скорее неутешительный.
согласен. как бы ни распинались ура-патриоты, но увы - у Украины нет истории независимости до 91г. мы кое-как брыкались до 14 года, но теперь стали колонией других хозяев. и да - теперь не понятно, что дальше. чтоб вы правильно поняли - я не верю в успешное государство пока ним рулят из вне, и не важно штаты или раша нами помыкают - нам лучше не будет. для успеха один путь - реальная независимость. но вот деятелей, способных на это, пока не видно.