jj1981ua написав:airmax78 написав:
Абсолютно правы. Мы последние 360 лет являлись колонией Московского царства со всеми классическим колониальными атрибутами. Несколько раз пытались рыпнуться. Безуспешно. Последний раз - в 2014м. Чем закончится - пока непонятно. Но с победой клоуна прогноз скорее неутешительный.
согласен. как бы ни распинались ура-патриоты, но увы - у Украины нет истории независимости до 91г. мы кое-как брыкались до 14 года, но теперь стали колонией других хозяев. и да - теперь не понятно, что дальше.
чтоб вы правильно поняли - я не верю в успешное государство пока ним рулят из вне, и не важно штаты или раша нами помыкают - нам лучше не будет. для успеха один путь - реальная независимость. но вот деятелей, способных на это, пока не видно.
Не надо верить или не верить. Примеры успешных государств, которыми рулили Штаты - они вот, налицо: Япония, Германия, Южная Корея. И есть примеры государств которыми рулил Совок/Рашка. И да, глядя на Японию, Германию и Южную Корею я хочу для Украины внешнее управление из Штатов. И в гробу видел любую дружбу и добрососедские отношения с Тайгой.