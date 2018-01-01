jj1981ua написав:

airmax78 написав: jj1981ua написав: давайте без ярлыков. мне нет дела до закулисы и кланов - я слишком мелкий. мне за державу обидно. не согласны - пишите по сути. а то клоун обиделся, что я страну колонией назвал. а я не прав? давайте без ярлыков. мне нет дела до закулисы и кланов - я слишком мелкий. мне за державу обидно. не согласны - пишите по сути. а то клоун обиделся, что я страну колонией назвал. а я не прав?

Абсолютно правы. Мы последние 360 лет являлись колонией Московского царства со всеми классическим колониальными атрибутами. Несколько раз пытались рыпнуться. Безуспешно. Последний раз - в 2014м. Чем закончится - пока непонятно. Но с победой клоуна прогноз скорее неутешительный. Абсолютно правы. Мы последние 360 лет являлись колонией Московского царства со всеми классическим колониальными атрибутами. Несколько раз пытались рыпнуться. Безуспешно. Последний раз - в 2014м. Чем закончится - пока непонятно. Но с победой клоуна прогноз скорее неутешительный.

согласен. как бы ни распинались ура-патриоты, но увы - у Украины нет истории независимости до 91г. мы кое-как брыкались до 14 года, но теперь стали колонией других хозяев. и да - теперь не понятно, что дальше.чтоб вы правильно поняли - я не верю в успешное государство пока ним рулят из вне, и не важно штаты или раша нами помыкают - нам лучше не будет. для успеха один путь - реальная независимость. но вот деятелей, способных на это, пока не видно.