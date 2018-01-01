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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 10 сер, 2019 00:18
jj1981ua написав: airmax78 написав: jj1981ua написав:
давайте без ярлыков. мне нет дела до закулисы и кланов - я слишком мелкий. мне за державу обидно. не согласны - пишите по сути. а то клоун обиделся, что я страну колонией назвал. а я не прав?
Абсолютно правы. Мы последние 360 лет являлись колонией Московского царства со всеми классическим колониальными атрибутами. Несколько раз пытались рыпнуться. Безуспешно. Последний раз - в 2014м. Чем закончится - пока непонятно. Но с победой клоуна прогноз скорее неутешительный.
согласен. как бы ни распинались ура-патриоты, но увы - у Украины нет истории независимости до 91г. мы кое-как брыкались до 14 года, но теперь стали колонией других хозяев. и да - теперь не понятно, что дальше.
чтоб вы правильно поняли - я не верю в успешное государство пока ним рулят из вне, и не важно штаты или раша нами помыкают - нам лучше не будет. для успеха один путь - реальная независимость. но вот деятелей, способных на это, пока не видно.
Не надо верить или не верить. Примеры успешных государств, которыми рулили Штаты - они вот, налицо: Япония, Германия, Южная Корея. И есть примеры государств которыми рулил Совок/Рашка. И да, глядя на Японию, Германию и Южную Корею я хочу для Украины внешнее управление из Штатов. И в гробу видел любую дружбу и добрососедские отношения с Тайгой.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 00:36
airmax78 написав:
Не надо верить или не верить. Примеры успешных государств, которыми рулили Штаты - они вот, налицо: Япония, Германия, Южная Корея. И есть примеры государств которыми рулил Совок/Рашка. И да, глядя на Японию, Германию и Южную Корею я хочу для Украины внешнее управление из Штатов. И в гробу видел любую дружбу и добрососедские отношения с Тайгой.
ну хоть признали, что мы - колония.
о рабстве в сознании азиатов я вам рассказывать не буду - пообщайтесь с кем-то, кто жил в корее или японии - оч удивитесь. это общество рабов.
по германии - перед планом маршалла был план моргентау (оч похожее делают у нас сейчас), и передумали именно из-за совка.
и кто сказал что они тут будут делать тоже самое? вкладываться в промышленность, например. пока они все херят только.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 00:44
jj1981ua написав: airmax78 написав:
Не надо верить или не верить. Примеры успешных государств, которыми рулили Штаты - они вот, налицо: Япония, Германия, Южная Корея. И есть примеры государств которыми рулил Совок/Рашка. И да, глядя на Японию, Германию и Южную Корею я хочу для Украины внешнее управление из Штатов. И в гробу видел любую дружбу и добрососедские отношения с Тайгой.
ну хоть признали, что мы - колония.
о рабстве в сознании азиатов я вам рассказывать не буду - пообщайтесь с кем-то, кто жил в корее или японии - оч удивитесь. это общество рабов.
по германии - перед планом маршалла был план моргентау (оч похожее делают у нас сейчас), и передумали именно из-за совка.
и кто сказал что они тут будут делать тоже самое? вкладываться в промышленность, например. пока они все херят только.
Они будут делать то же самое. Потому что сегодняшний совок - это рашка. И мы им нужны чтобы его похоронить в усеченном виде.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 00:55
airmax78 написав:
Они будут делать то же самое. Потому что сегодняшний совок - это рашка. И мы им нужны чтобы его похоронить в усеченном виде.
вы наивны. мы для них не более чем инструмент. поюзают и выкинут.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 01:00
jj1981ua написав: airmax78 написав:
Они будут делать то же самое. Потому что сегодняшний совок - это рашка. И мы им нужны чтобы его похоронить в усеченном виде.
вы наивны. мы для них не более чем инструмент. поюзают и выкинут.
Ага, а немцы, японцы и особенно южные корейцы были им братья по крови, которых в беде бросать было нельзя.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 01:16
airmax78 написав: jj1981ua написав: airmax78 написав:
Они будут делать то же самое. Потому что сегодняшний совок - это рашка. И мы им нужны чтобы его похоронить в усеченном виде.
вы наивны. мы для них не более чем инструмент. поюзают и выкинут.
Ага, а немцы, японцы и особенно южные корейцы были им братья по крови, которых в беде бросать было нельзя.
ну вы сравнили - у немцев и японцев были яйца объявить им войну, а в корее у них не было выбора. вам самому не противно? раболепие перед барином - барин добрый, он нам поможет.
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