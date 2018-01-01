Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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jj1981ua написав:давайте без ярлыков. мне нет дела до закулисы и кланов - я слишком мелкий. мне за державу обидно. не согласны - пишите по сути. а то клоун обиделся, что я страну колонией назвал. а я не прав?
Абсолютно правы. Мы последние 360 лет являлись колонией Московского царства со всеми классическим колониальными атрибутами. Несколько раз пытались рыпнуться. Безуспешно. Последний раз - в 2014м. Чем закончится - пока непонятно. Но с победой клоуна прогноз скорее неутешительный.
согласен. как бы ни распинались ура-патриоты, но увы - у Украины нет истории независимости до 91г. мы кое-как брыкались до 14 года, но теперь стали колонией других хозяев. и да - теперь не понятно, что дальше. чтоб вы правильно поняли - я не верю в успешное государство пока ним рулят из вне, и не важно штаты или раша нами помыкают - нам лучше не будет. для успеха один путь - реальная независимость. но вот деятелей, способных на это, пока не видно.
Не надо верить или не верить. Примеры успешных государств, которыми рулили Штаты - они вот, налицо: Япония, Германия, Южная Корея. И есть примеры государств которыми рулил Совок/Рашка. И да, глядя на Японию, Германию и Южную Корею я хочу для Украины внешнее управление из Штатов. И в гробу видел любую дружбу и добрососедские отношения с Тайгой.
airmax78 написав:Не надо верить или не верить. Примеры успешных государств, которыми рулили Штаты - они вот, налицо: Япония, Германия, Южная Корея. И есть примеры государств которыми рулил Совок/Рашка. И да, глядя на Японию, Германию и Южную Корею я хочу для Украины внешнее управление из Штатов. И в гробу видел любую дружбу и добрососедские отношения с Тайгой.
ну хоть признали, что мы - колония. о рабстве в сознании азиатов я вам рассказывать не буду - пообщайтесь с кем-то, кто жил в корее или японии - оч удивитесь. это общество рабов. по германии - перед планом маршалла был план моргентау (оч похожее делают у нас сейчас), и передумали именно из-за совка. и кто сказал что они тут будут делать тоже самое? вкладываться в промышленность, например. пока они все херят только.
airmax78 написав:Не надо верить или не верить. Примеры успешных государств, которыми рулили Штаты - они вот, налицо: Япония, Германия, Южная Корея. И есть примеры государств которыми рулил Совок/Рашка. И да, глядя на Японию, Германию и Южную Корею я хочу для Украины внешнее управление из Штатов. И в гробу видел любую дружбу и добрососедские отношения с Тайгой.
ну хоть признали, что мы - колония. о рабстве в сознании азиатов я вам рассказывать не буду - пообщайтесь с кем-то, кто жил в корее или японии - оч удивитесь. это общество рабов. по германии - перед планом маршалла был план моргентау (оч похожее делают у нас сейчас), и передумали именно из-за совка. и кто сказал что они тут будут делать тоже самое? вкладываться в промышленность, например. пока они все херят только.
Они будут делать то же самое. Потому что сегодняшний совок - это рашка. И мы им нужны чтобы его похоронить в усеченном виде.
airmax78 написав:Они будут делать то же самое. Потому что сегодняшний совок - это рашка. И мы им нужны чтобы его похоронить в усеченном виде.
вы наивны. мы для них не более чем инструмент. поюзают и выкинут.
Ага, а немцы, японцы и особенно южные корейцы были им братья по крови, которых в беде бросать было нельзя.
Ну, немцы, да братья по крови, ну и бизнес общий, экономика Японии по мощи не очень уступала экономике США. Авианосцы и всякое такое. Украина была мощным государством под управлением шведско-датскими правителями в 9-м - 12-м веках. До 1917 года, тоже было более менее в составе Австро-Венгерской империи и Российской. За 28 последних лет под управлением укробыдлоэлитой ушли на дно и стали одним из самых плохих государств на планете. В Европе таких точно нет, а по Африке чуток найдется. Внешним управителям сейчас от этой территории нужны только природные ископаемые недорого, а их тут завались. Об экологии им здесь тоже можно не задумываться. В общем валить от сюда нужно в номальные страны.
ну я все равно надеюсь, что после этого президента или после следующего появится лидер в стране, который будет не своим карманом озабочен. и тогда может и на кржн порядок будет. ну не нормальные же цены для таких средних зп. сейчас все держится на понаехах ибо в регионах совсем жизни нет. а чтоб вся страна не лезла в столицу нужно регионы развивать, а не все совать сюда. на моей малой родине (Херсон) зп в 10т считается хорошей, но это ж ппц товарищи!
Рыба-сом написав:Я не верю, что это пишет элитист Эйр. Да, удобно: пришёл, и всё купил для новой/арендной квартиры на скромный бюджет от рамочек для картин до мебели и держателей для туалетной бумаги. Но оно ж реально всё дешёвое и, хоть сделано действительно хорошо как на эти деньги, это всё явно видно + через год юзанья ушатывается дай Б-же, сразу становится понятно, что это и почему так дёшево. Кароч, это Юск + Эпицентр. Такое добро есть и в Киеве (ну, может, не в одном магазине сразу), реально не понимаю этого культа Икеи. ЗЫ Это как если б Вы написали: ой какие квартиры хорошие в Аркаде/ДБК с ремонтом: зашёл - и сразу можно жить )))
Єто велоколепнейший магаз, в котором можно купить кучу недорогих дизайнерских вещей. Мало того,что на саму икеа работает много дизайнеров (как штатных, так и наёмных), так магазин мгновенно делает копии с дорогих экземпляров имнитых брендов. В Икеи можно купить как дешевые вещи из картона, так и довольно высокого класса, например крашенные фасады из мдф для кухни. При этом много разных ништяков для кухни, ванной етс. Епицентр это жесточайшая дичь, которую бесплатно берут в китае (ну может чуть чуть платят за неё) Вот там качество просто ..., его нет. И, чтоб ур** из Эпика, заточеных на максимальную прибыль, сравнивать с Икеей, ну хз.. Несомненный плюс это то, что Эпику придётся на гвномебель цены располовинить. ПС Теперь по качеству, есть несколько единиц Икеи абсолютно со всеми всё хорошо.