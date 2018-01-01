Выбираю между Медовый и Свитло парк
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Додано: Суб 10 сер, 2019 09:58
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Выбираю между Медовый и Свитло парк
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:10
Додано: Суб 10 сер, 2019 10:13
Кому дом в Крюковщине , не дорого 68куе
Не дом, а домина - 800 квадратов , с бассейном
но нужен кап.ремонт.
Живите своим умом!
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