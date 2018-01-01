Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 09:58
Выбираю между Медовый и Свитло парк
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:10
Оранжевый-хит сезона написав:
Выбираю между Медовый и Свитло парк
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Свитло парк бери однозначно. Как то с утра ехал по столичке в сторону Киева, этот вид восходящего солнца на фоне дымящих труб тэц5 незабываем
hume
Повідомлень: 5708
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Додано: Суб 10 сер, 2019 10:13
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom ... hp?lang=ru
Кому дом в Крюковщине , не дорого 68куе
Не дом, а домина - 800 квадратов , с бассейном
но нужен кап.ремонт.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:36
Оранжевый-хит сезона написав:
Выбираю между Медовый и Свитло парк
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лошадью ходи, тьфу....оранж бери
plugatyrev
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:39
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Выбираю между Медовый и Свитло парк
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Свитло парк бери однозначно. Как то с утра ехал по столичке в сторону Киева, этот вид восходящего солнца на фоне дымящих труб тэц5 незабываем
Вроде ее на водород с 2021 года переводят.
airmax78
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Подякували: 3646 раз.
Попередження: 1
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:47
zzzzzz написав:
http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/204711/index.php?lang=ru
Кому дом в Крюковщине , не дорого 68куе
Не дом, а домина - 800 квадратов , с бассейном
но нужен кап.ремонт.
одоробло якесь
plugatyrev
Повідомлень: 183
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:48
airmax78 написав: hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Выбираю между Медовый и Свитло парк
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Свитло парк бери однозначно. Как то с утра ехал по столичке в сторону Киева, этот вид восходящего солнца на фоне дымящих труб тэц5 незабываем
Вроде ее на водород с 2021 года переводят.
ага. на гиперлуп...
plugatyrev
Повідомлень: 183
З нами з: 09.11.16
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Додано: Суб 10 сер, 2019 11:56
Оранжевый-хит сезона написав:
Выбираю между Медовый и Свитло парк
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Если кроче... денег нет
antey1969
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Додано: Суб 10 сер, 2019 12:04
https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816
Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
Повідомлень: 34589
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 7088 раз.
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Додано: Суб 10 сер, 2019 12:16
zzzzzz написав:
https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816
Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))
просто шизанутый. запихнуть проводку в медные трубы это нужно было сильно догадаться. там еще и землю на трубу примотали. пааатрисающий сюжет
plugatyrev
Повідомлень: 183
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
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