RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1455145614571458

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 09:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Выбираю между Медовый и Свитло парк

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19967
З нами з: 20.04.08
Подякував: 362 раз.
Подякували: 504 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:10

  Оранжевый-хит сезона написав:Выбираю между Медовый и Свитло парк

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Свитло парк бери однозначно. Как то с утра ехал по столичке в сторону Киева, этот вид восходящего солнца на фоне дымящих труб тэц5 незабываем
hume
 
Повідомлень: 5708
З нами з: 27.12.12
Подякував: 515 раз.
Подякували: 832 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 10:13

http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom ... hp?lang=ru

Кому дом в Крюковщине , не дорого 68куе
Не дом, а домина - 800 квадратов , с бассейном
но нужен кап.ремонт.
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34589
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 7088 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:36

  Оранжевый-хит сезона написав:Выбираю между Медовый и Свитло парк

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

лошадью ходи, тьфу....оранж бери :wink:
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:39

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Выбираю между Медовый и Свитло парк

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Свитло парк бери однозначно. Как то с утра ехал по столичке в сторону Киева, этот вид восходящего солнца на фоне дымящих труб тэц5 незабываем

Вроде ее на водород с 2021 года переводят.
airmax78
 
Повідомлень: 31037
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3646 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:47

  zzzzzz написав:http://torgi.fg.gov.ua/catalog/nerukhom-st/zhitlova/204711/index.php?lang=ru

Кому дом в Крюковщине , не дорого 68куе
Не дом, а домина - 800 квадратов , с бассейном
но нужен кап.ремонт.

одоробло якесь
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:48

  airmax78 написав:
  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Выбираю между Медовый и Свитло парк

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Свитло парк бери однозначно. Как то с утра ехал по столичке в сторону Киева, этот вид восходящего солнца на фоне дымящих труб тэц5 незабываем

Вроде ее на водород с 2021 года переводят.

ага. на гиперлуп...
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 11:56

  Оранжевый-хит сезона написав:Выбираю между Медовый и Свитло парк

Отправлено с моего Mi A1 через Tapatalk

Если кроче... денег нет
antey1969
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 8625
З нами з: 30.11.11
Подякував: 1020 раз.
Подякували: 2287 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:04

https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816

Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))
Живите своим умом!
zzzzzz
1
 
Повідомлень: 34589
З нами з: 03.10.11
Подякував: 3367 раз.
Подякували: 7088 раз.
 
Профіль
27
5
2
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 12:16

  zzzzzz написав:https://fn.ua/view.php?ad_id=12083816

Ух ремонт ))))) ....даже страшно представить того кому такое понравится....
антиквар какой-то шизанутый )))

просто шизанутый. запихнуть проводку в медные трубы это нужно было сильно догадаться. там еще и землю на трубу примотали. пааатрисающий сюжет :mrgreen:
plugatyrev
Аватар користувача
 
Повідомлень: 183
З нами з: 09.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1455145614571458
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1551, 1552, 1553
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15522 2495161
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 11:19
Долярчик
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182400
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 78765
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (14320)
10.08.2019 14:17
инвестор (1)
10.08.2019 13:54
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.