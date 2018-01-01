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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Проезжал снова по ул. Липковского. Какие же нарядные стоят дома Квартета... Мододцы СГ, просто молодцы.
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:08
[
Хозяева у таких шестёрок как ты, работающих за малый прайс говнометов[/quote]
хозяева, похоже, есть у вас. и пока они тут рулят. но это пока. а потом соберете вещи и на запад. и может ваших детей будут присылать как яресек и супрунш страны добивать. хотя нет. вы там будете никем. это тут колониальная администрация, а там - никто.[/quote]
Безмозглый ватник, супрун лучший министр из всех
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Суб 10 сер, 2019 15:09
Тупая вата ошибается всегда. Это аксиома
главное оружие рашистов - ложь
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