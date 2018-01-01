RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1456145714581459

Оцінюючи станом на сьогодні, рівень ваших доходів, порівняно з кінцем 2013:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 4.6 5 205
Підвищилися у доларовому еквіваленті більш як на 25%
30%
62
Підвищилися у доларовому еквіваленті менш ніж на 25%
6%
12
Вийшли/залишилися на рівні 2013 у доларовому еквіваленті
12%
24
Нижчі у доларовому еквіваленті - до 10%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 10 - 25%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 26 - 35%
6%
13
Нижчі у доларовому еквіваленті на 36 - 45%
5%
11
Нижчі у доларовому еквіваленті на 46 - 55%
7%
15
Нижчі у доларовому еквіваленті на 56 - 65%
5%
10
Нижчі у доларовому еквіваленті більш як на 65%
15%
30
Всього голосів : 205
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Проезжал снова по ул. Липковского. Какие же нарядные стоят дома Квартета... Мододцы СГ, просто молодцы.
airmax78
 
Повідомлень: 31038
З нами з: 25.10.12
Подякував: 808 раз.
Подякували: 3646 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:08

[
  jj1981ua написав:
  trololo написав:ты местный новый кремлеботик?

не ты, а вы.
и - нет, не кремлебот. а вас обидело что именно - колония или название хозяев?

Хозяева у таких шестёрок как ты, работающих за малый прайс говнометов[/quote]
хозяева, похоже, есть у вас. и пока они тут рулят. но это пока. а потом соберете вещи и на запад. и может ваших детей будут присылать как яресек и супрунш страны добивать. хотя нет. вы там будете никем. это тут колониальная администрация, а там - никто.[/quote]

Безмозглый ватник, супрун лучший министр из всех
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4117
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:09

  jj1981ua написав:
  airmax78 написав:О, очередной борец с мировой закулисой и кланом Ротшильдов.

давайте без ярлыков. мне нет дела до закулисы и кланов - я слишком мелкий. мне за державу обидно. не согласны - пишите по сути. а то клоун обиделся, что я страну колонией назвал. а я не прав?


Тупая вата ошибается всегда. Это аксиома. у них одно мнение на всех, привитое мемчиками типа "колония". жожо типичный пример, как и трибенка. и каждая клетка этого грибного мицелия, читается с полуфраз. достаточно увидеть один-два маркера, и можно сложить таблицу с "мнениями по умолчанию" этой инфузории по 100500 вопросов. потому дискутировать с ними смысла нет, у них 0 целых хер десятых субьектности. можно поржать или пнуть, толку больше будет.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4117
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1953 раз.
Подякували: 1079 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 10 сер, 2019 15:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

+1
Прямо как таблица ТП Бинго.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 374
З нами з: 29.01.18
Подякував: 28 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1456145714581459
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Faceless, ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1552, 1553, 1554
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
15537 2495712
Переглянути останнє повідомлення
Суб 10 сер, 2019 16:35
vhata
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 44, 45, 46
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
455 182401
Переглянути останнє повідомлення
Нед 31 бер, 2019 20:41
zapola
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? - 2018 1 ... 3166, 3167, 3168
Faceless » Пон 01 січ, 2018 14:04
31672 78913
Переглянути останнє повідомлення
Пон 31 гру, 2018 23:25
trololo

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.